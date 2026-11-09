Towers Hamburg besiegen Jena dank Franzosen-Einlass

Hamburgs Towers gewinnen das Kellerduell bei Science City Jena mit 91:87 und klettern auf Platz 15. Der Sieg wird maßgeblich auf die schnelle Integration zweier Spieler aus Frankreich zurückgeführt.

Die Basketball-Mannschaft Towers Hamburg hat im Abstiegskampf der Easycredit BBL einen entscheidenden Sieg errungen. Mit einer Punktzahl von 91 zu 87 besiegte das Team Science City Jena am vergangenen Wochenende und stieg dadurch in der Tabellenrangfolge auf den 15. Platz vor. Dieser Erfolg ist von besonderer Bedeutung, da Hamburg zuvor als Schlusslicht in der Liga geführt hatte und nun durch eine strategische Umstellung des Kaders die Initiative zurückerlangt. Die Hamburger nutzten die Ankunft zweier neuer Spieler aus der französischen Liga, um die Defizite in der eigenen Leistungsstruktur zu schließen und einen wichtigen Punktgewinn zu sichern.

Schnelle Integration französischer Importe

Towers Hamburg hat in der vergangenen Woche zwei professionelle Spieler aus der französischen Liga verpflichtet, um die personelle Lücke im Kader zu schließen. Juwan Gary, ein 25-jähriger US-Amerikaner, kam von Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez nach Hamburg. Parallel dazu verpflichtete das Management Jahvon Blair, einen 28-jährigen Kanadier, der zuvor bei Chorale Roanne Basket unter Vertrag stand. Beide Athleten trafen innerhalb eines Zeitraums von zehn Stunden in der Hansestadt ein. Diese schnelle Beschaffung ermöglichte es dem Trainerstab, die neuen Talente extrem zeitnah in die taktischen Abläufe zu integrieren und sie bereits für das unmittelbar folgende Spiel bereitzustellen.

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Die beiden Neuverpflichtungen trafen dabei auf einen Kader, der bereits seit der vorherigen Saison starke Verbindungen zu Frankreich unterhielt. Mit der Verpflichtung von Gary und Blair befinden sich nun sechs Spieler im Aufgebot von Towers Hamburg, die in der Vorsaison noch in der französischen Liga aktiv waren. Diese Kontinuität scheint sich positiv auf die Teamdynamik auszuwirken, da die neuen Akteure sich schnell in die bestehende Struktur einfügen konnten. Die französische Präsenz im Team bietet eine gemeinsame sprachliche und kulturelle Basis, die den Integrationsprozess beschleunigt und die Kommunikation auf dem Spielfeld verbessert.

Taktischer Sieg trotz personeller Engpässe

Der Sieg in Jena war nicht selbstverständlich, da Towers Hamburg mit erheblichen personellen Ausfällen kämpfte. Neben den Langzeitverletzten Noah Thomasson, der unter einer Muskelverletzung am rechten Bein leidet, und Zakai Zeigler mit einer Fußverletzung an der linken Seite, fiel auch Kenneth Ogbe wegen Rückenproblemen aus. Der zuvor ausgestoßene Trey Wade entschied sich, nicht mit nach Jena zu reisen. Trotz dieser Nöte zeigten die Hamburger eine beeindruckende mentale Stärke. Sie starteten mit Vollgas in das Spiel und gewannen das erste Viertel mit einer klaren Differenz von 32 zu 18 Punkten, was das beste Viertel ihrer bisherigen Saison darstellte.

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Science City Jena versuchte nach der Pause, das Spiel durch vor 2531 Zuschauern wieder zu drehen. Die Gastgeber knabberten beharrlich an der Führung der Türme. Doch in den entscheidenden Momenten des dritten und vierten Viertels konnten die Hamburger kontern. Durch kleinere Laufserien verschafften sie sich wieder Luft und sicherten sich am Ende den knappen 91:87-Sieg. Der junge Franzose Mathys Kangudia glänzte mit 24 Punkten und stellte damit eine persönliche Bestleistung auf. Auch der neue Point Guard Jahvon Blair überzeugte mit 11 Punkten, 4 Rebounds und 6 Assists bei seinem Debüt. Juwan Gary steuerte in gut 21 Minuten Spielzeit zusätzliche 10 Zähler zum Erfolg bei.

Auswirkungen auf die Liga und weitere Pläne

Durch diesen Sieg vollzog sich in der Tabelle der Easycredit BBL ein bemerkenswerter Umschwung. Towers Hamburg rutschten nicht mehr als Schlusslicht ab, sondern gewannen einen Platz. Stattdessen fiel der Aufsteiger Phoenix Hagen aufgrund eines Vierervergleichs auf den neuen letzten Platz der Tabelle zurück. Dieser Tabellenwechsel war für die Verantwortlichen im Verein ein großer emotionaler und strategischer Erfolg. Der Kapitän Osaro Rich betonte nach dem Spiel, dass die Leistungen der beiden neuen Spieler den dringend benötigten Schub brachten. Er lobte die Disziplin der Mannschaft, die in den letzten Spielen noch zu unorganisiert agiert hatte.

Trainer Benka Barloschky bewertete den Gewinn als unfassbar wichtig für das Fortbestehen des Teams in dieser extrem schwierigen Phase. Er verwies auf die Herausforderung, neue Spieler mit wenig Vorlauf in das System zu bringen, während gleichzeitig die Verletzungsliste lang war. Die Tatsache, dass das Team trotz dieser widrigen Umstände gewann, zeuge von enormem Charakter. Für die Zukunft geht es für Towers Hamburg direkt weiter. Am kommenden Samstag erwartet das Team im Inselpark die Fitness First Würzburg Baskets. Das Spiel beginnt um 20 Uhr und wird live im Sportfernsehen übertragen, was eine weitere Chance zur Stabilisierung der Liga Position bietet.