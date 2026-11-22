Die Hamburg Towers feiern einen knappen 97:94-Sieg gegen Phoenix Hagen. Kapitän Osaro Rich stellt neuen Vereinsrekord auf und profitiert von einer starken Leistung im Schlussdrittel.

Die Hamburg Towers haben das letzte Spiel vor der Länderspielpause mit einem knappen 97:94 (44:44) gegen den Aufsteiger Phoenix Hagen gewonnen. Der Sieg war notwendig, um die positive Serie fortzusetzen und bot gleichzeitig die Bühne für historische Momentaufnahmen innerhalb des Vereins. Nach dem nervenaufreibenden Endspiel mischte sich der Team-Boss Marvin Willoughby emotional zwischen die Spieler im Mittelkreis, während das Team selbst die entscheidenden Punkte in den letzten Sekunden erzielte.

Osaro Rich stellt neuen Vereinsrekord auf

Osaro Rich überholte in seinem 156. Spiel für die Towers den bisherigen Rekordhalter Lukas Meisner, der es auf 155 Partien brachte. Der 28-jährige Kapitän aus Lübeck feierte dieses Ereignis nicht nur mit neuen persönlichen Bestmarken von 17 Punkten, sondern betonte die emotionale Bedeutung für seine Familie. Rich, der 2014 in den Nachwuchs wechselte, sah diese Ehrung als große Ehre, die er später auch seinen Kindern berichten möchte. Trainer Benka Barloschky würdigte die lange Entwicklung des Spielers, der jahrelang im Schatten von Justus Hollatz stand, bevor er 2022 kurz zu Bayreuth und Göttingen wechselte und 2024 nach Hamburg zurückkehrte.

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Phoenix Hagen dominiert Anfang, Towers kehren um

Phoenix Hagen begann das Spiel deutlich aggressiver und nutzte einen 15:5-Lauf im ersten Viertel, um auf 28:20 in Führung zu gehen. Die mitgereisten Fans der Gäste verhöhnten das Hamburger Publikum, da die Towers in der Defensive zunächst keine Antwort wussten. Erst kurz vor der Halbzeitpause gelang Hamburg der Aufholversuch, der zur 44:44-Pause führte. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Towers den Druck, doch Phoenix Hagen zog erneut kurzzeitig davon, ehe die Heimmannschaft die Kontrolle zurückerlangte. Beide Teams zeigten sich im weiteren Verlauf bereit, bis zur letzten Sekunde um jeden Ball zu kämpfen.

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Jahvon Blair und Martin Breunig sichern den Erfolg

Im entscheidenden Moment glänzte die Nachverpflichtung Jahvon Blair, der in seinem dritten Spiel für die Towers eine neue Bestleistung von 27 Punkten erreichte. Der entscheidende Treffer fiel jedoch durch Martin Breunig, der sechs Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe verwandelte. Dies sorgte für den historischen Sieg, bei dem die Hamburg Towers so viele Punkte wie noch nie in dieser Saison erzielten. Trenton Gibson war mit 23 Zählern der beste Spieler im Gastteam, konnte den Ausgang des Spiels jedoch nicht mehr wenden. Trainer Barloschky lobte die Mentalität des Teams, das trotz negativer früherer Erfahrungen seine Energie bewahrte.

Länderspielpause und Weiterer Spielplan

Für den Sieg gab Trainer Benka Barloschky den Spielern vier Tage Freizeit, was Osaro Rich die Gelegenheit für eine Reise nach London mit seiner Verlobten bot. Andere Akteure nutzen die Pause für Einsätze in ihren Nationalmannschaften. David Muenkat und Jahvon Blair reisten zur kanadischen Nationalmannschaft, während Martin Breunig nach Asien für Thailand spielt. Die Hamburg Towers bereiten sich unterdessen auf das nächste Duell am 5. Dezember vor. Dann tritt das Team beim Nordrivalen Rasta Vechta an, wobei das Spiel um 20 Uhr live auf Dyn ausgestrahlt wird.