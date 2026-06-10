Toy Story 5: Erste Kritiken überschwänglich - FSK-Änderung nach 31 Jahren

Nach sieben Jahren Wartezeit feierte Toy Story 5 Premiere. Die ersten Kritiken sind begeistert und loben emotionale Tiefe und aktuelle Technologiekritik. Erstmals erhält ein Film der Reihe eine FSK-6-Freigabe.

Nach sieben Jahren Wartezeit durften Fans endlich den fünften Teil der weltweit bekannten Animation sreihe Toy Story erleben. Am 9. Juni feierte Toy Story 5 in Los Angeles Premiere , und die ersten Kritiken sind überschwänglich.

Auf Social Media teilen Kritikerinnen und Kritiker ihre Begeisterung und loben vor allem die emotionale Tiefe und die aktuelle Auseinandersetzung mit Technologie. Eine Stimme auf X schrieb: Toy Story 5 beweist, dass diese Filmreihe noch viel emotionales Potenzial birgt. Der Film ist aktuell und überraschend scharfsinnig in seiner Auseinandersetzung mit unserem Verhältnis zur Technologie. Joan Cusack liefert eine herausragende Sprecherleistung.

Eine andere Kritikerin berichtete: Als Toy Story 5 begann, drehte sich die Frau hinter mir zu ihrer Freundin um: Du weinst schon? Ja! , antwortete ihre Freundin. Ich kann bestätigen, dass viele Tränen flossen, von ihnen allen.

Viele heben hervor, dass der Film an die Qualität von Toy Story 2 und 3 anknüpft und sogar als einer der besten Teile der Reihe gilt. Ein Kommentar lautete: Toy Story 5 ist magisch und einfach perfekt. Ein fantastischer Teil der Reihe. Jessie bekommt endlich die Geschichte, die sie verdient!

Der Film ist emotional, lustig, herzerwärmend und in jeder Hinsicht perfekt. Die neuen Charaktere haben mir sehr gefallen. Ein großes Lob an Bob Pauley für seine Weltgestaltung und die Animation. 10/10 ohne Wenn und Aber. Solche Stimmen zeigen, dass die lange Wartezeit sich gelohnt hat und die Macher es verstanden haben, die Geschichte zeitgemäß weiterzuentwickeln ohne den Zauber der Originale zu verlieren.

Doch Toy Story 5 bringt nicht nur inhaltlich Neues, sondern auch eine Überraschung in Sachen Altersfreigabe. Erstmals in der 31-jährigen Geschichte des Franchise erhält ein Film der Reihe eine FSK-6-Freigabe. Bisher waren alle Teile ohne Altersbeschränkung, also für alle Altersgruppen freigegeben. Der Grund für diese Änderung liegt laut FSK in den emotionalen Themen, die für kleine Kinderherzen nicht immer einfach sein können, sowie in einer guten Portion derbem Humor.

Dieser Traditionsbruch hat in Fanforen für Diskussionen gesorgt, aber viele begrüßen die Entscheidung als angemessen, da der Film ernstere Momente und eine kritische Haltung gegenüber Technologie aufweise. Die FSK-Begründung unterstreicht, dass Toy Story 5 nicht nur Unterhaltung für Kinder ist, sondern auch Erwachsene anspricht und zum Nachdenken anregt. Für deutsche Fans steht der Kinostart am 23. Juli bevor.

Dann können sie sich selbst ein Bild davon machen, ob die Begeisterung der Kritiker berechtigt ist. Toy Story 5 verspricht eine emotionale Achterbahnfahrt mit bekannten und neuen Charakteren, die die Herzen der Zuschauer im Sturm erobern wird. Die Geschichte knüpft an die vorherigen Teile an, stellt aber auch neue Fragen über Freundschaft, Verlust und den Umgang mit moderner Technologie.

Mit einer Laufzeit von rund 100 Minuten ist der Film etwas kürzer als seine Vorgänger, aber die Macher haben versichert, dass keine Minute verschwendet ist. Die Animationstechnik wurde weiter verfeinert, und die detailreiche Welt von Bob Pauley lässt die Spielzeuge noch lebendiger wirken. Fans dürfen gespannt sein, ob Toy Story 5 die hohen Erwartungen erfüllen und an den Erfolg der Vorgänger anknüpfen kann.

Die ersten Kritiken deuten jedenfalls darauf hin, dass es sich lohnen wird, die Geschichte dieser liebenswerten Charaktere weiterzuverfolgen





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