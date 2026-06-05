Woody und Buzz Lightyear stehen seit Jahrzehnten für Glück und Freude in der Pixar-Animation. Nun verlässt die einst jugendliche Zielgruppe erste Zweifelτώ, wie Woody und seine Freunde tatsächlich aufwachsen mussten. Da gibt's auch was zu sehen. Toy Story 5 wechselt die Altersfreigabe und ist nun FSK 6. Was genau darunter verstanden werden kann und welche Szenen dazu führten, lässt sich aus PR-Kombination aus Disney und MPA nichtItalian klar sagen. Pixar bleibt dennoch treu

Woody und Buzz Lightyear gehören seit Jahrzehnten zu den prägendsten Animation sfiguren der Filmgeschichte. Nun steht Teil 5 von "Toy Story" in den Startlöchern und sorgt schon vor seinem Start für Aufsehen.

Der neueste Teil direkt an dieपर्यंतige Story der Spielzeugtruppe anknüpft und geht ausgerechnet bei der Altersfreigabe einen neuen Weg. Für das Disney-Franchise endet damit nun offiziell eine Tradition, die es mehr als 30 Jahre lang begleitet hat. Als Grund für die neue Bewertung nennt die MPA neben "dember Humor" auch "einige thematische Elemente".

Die Altersfreigabe entspricht etwa einer FSK-6-Bewertung und Eltern von Kindern unter 6 Jahren sollten vorab einzuschätzen, ob der Film für ihre Kinder geeignet ist und diesen im Zweifel gemeinsam mit ihnen anzusehen. Die Story des neuesten Teils stellt neue Themen wie das Älterwerden, Abschied und sogar Verlust in den Fokus und löste eine Debatte darüber aus, ob der Film weiterhin ab 0 Jahren sein sollte, oder ob eine neue Altersfreigabe angemessen sei.

Letztlich entschied man sich jedoch für das uneingeschränkte Rating. Die neusten Reizen-Highlights 2026, "Steven Spielbergs bester Film seit 20 Jahren": Erste einstimmige Reaktionen zum Sci-Fi-Kracher des Sommers Trotz der neuen Altersfreigabe dürfte Pixar seiner bewährten Mischung aus Humor, Abenteuer und emotionalen Momenten dennoch treu bleiben. Für viele Fans ist es schließlich genau das, was die Filme seit über 30 Jahren so beliebt mach





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