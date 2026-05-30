Toyota Aygo X Hybrid GR Sport: Ein kleiner Crossover mit großer Technik

Toyota bietet den Aygo X nur noch als Vollhybrid an. Der kleine Crossover misst gerade einmal 3,78 Meter und steht auf schmalen 175er-Reifen.

Toyota bietet den Aygo X nur noch als Vollhybrid an. Der kleine Crossover misst gerade einmal 3,78 Meter und steht auf schmalen 175er-Reifen. Trotz seiner Größe bietet der Aygo X Hybrid überraschend viel Komfort.

Vier Türen, eine praktische Heckklappe und eine geteilte Fondlehne machen ihn alltagstauglich. Die Federung meistert Unebenheiten souverän, und auch bei Autobahntempo bleibt er angenehm leise. Der 1,5-Liter-Benziner arbeitet mit einer E-Maschine zusammen und bietet besonders im Stadtverkehr Verbräuche nur knapp über drei Litern. Toyota verspricht einen Verbrauch von nur 3,9 Litern Super auf 100 Kilometer.

Der Einstiegspreis liegt bei 19.990 Euro. Wer die sportliche GR-Ausstattung will, treibt den Preis auf 28.390 Euro. Dafür ist die Liste der Extras lang: Fahrassistenzsysteme wie Staufolgehilfe, Spurhaltetechnik und ein Pre-Collision-System, dazu 18-Zoll-Räder, Rückfahrkamera und ein Multimediasystem mit Smartphone-Spiegelung und einem 10,5 Zoll großen Touchscreen. Der Aygo X Hybrid GR Sport zeigt, dass auch kleine Autos große Technik bieten können. Ein echter Volltreffer im Kleinstwagen-Segment





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Toyota Aygo X Hybrid GR Sport Kleinstwagen Hybrid Automatikgetriebe Eco-Modus Sport-Modus

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