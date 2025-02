Toyota Entwickelt Neue Recyclingtechnologie für Hochvoltbatterien

Toyota Chemical Engineering hat eine innovative Recyclingtechnologie für Hochvoltbatterien entwickelt, die die CO2-Emissionen im Recyclingprozess reduziert und die Wiederverwertung von Rohstoffen erhöht.

Toyota Chemical Engineering hat eine bahnbrechende neue Recycling technologie für Hochvoltbatterien entwickelt. Laut Toyota ermöglicht diese Innovation die Reduzierung von CO2-Emissionen im Recycling prozess und steigert die Wiederverwertung von Rohstoffe n. Die zunehmende Verbreitung elektrifizierter Fahrzeuge führt zu einem erhöhten Bedarf an seltenen Metallen wie Kobalt und Lithium.

Da diese Ressourcen in begrenzter Menge verfügbar sind, gewinnt das Recycling an Bedeutung – auch um eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität zu etablieren. Toyota betont außerdem, dass europäische Batteriehersteller ab 2031 verpflichtet sind, einen festgelegten Anteil der aus Altbatterien gewonnenen seltenen Metalle zu verarbeiten. Toyota beschreibt die neue Technologie als sicherer und ertragreicher als herkömmliche Recyclingmethoden. Bei den herkömmlichen Verfahren werden Altbatterien zunächst in einer Verbrennungsanlage aufbereitet, bevor die seltenen Metalle extrahiert und weiterverarbeitet werden können. Diese Verfahren sind anfällig für höhere Materialverluste im Vergleich zur neuen Technologie von Toyota. Das Verfahren von Toyota funktioniert so: Die leicht entzündliche Elektrolytflüssigkeit in den Akkumulatoren, die die Ionenbewegung fördert, wird destilliert und extrahiert. Anschließend werden die Batteriezellen zerkleinert, sortiert und dem Produktionsprozess wieder zugeführt. Die zurückgewonnenen Teile bestehen aus großen aluminium- oder eisenhaltigen Stücken oder der sogenannten „schwarzen Masse“, die verschiedene seltene Metalle enthält.„Natürlich bedeuten die Einführung solcher neuen Prozesse auch hohe Investitionskosten“, erklärt Yumi Otsuka, Chief Sustainability Officer bei Toyota. „Aber es ist entscheidend, den Lebenszyklus eines Autos ganzheitlich zu betrachten. Nehmen wir zum Beispiel unseren Mobilitätsdienst KINTO. Da wir die Fahrzeuge selbst verwalten, ist es einfacher, die Wiederverwendung und das Recycling von Teilen und Materialien zu gewährleisten.





