Toyota präsentiert Brennstoffzellen-System der dritten Generation

Toyota kündigt die Einführung eines verbesserten Brennstoffzellen-Systems zur Markteinführung im nächsten Jahr an. Das System soll in verschiedenen Anwendungen wie Pkw, Nutzfahrzeugen, Zügen, Schiffen und stationären Systemen eingesetzt werden.

Toyota , der weltgrößte Automobilhersteller, stellt sein Brennstoffzellen -System der dritten Generation vor. Dieses hochentwickelte System soll für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sein, darunter Pkw, Nutzfahrzeuge, Züge, Schiffe und stationäre Systeme. Die Markteinführung dieses innovativen Systems ist im kommenden Jahr geplant.Die dritte Generation zeichnet sich durch signifikante Verbesserungen in Haltbarkeit, Effizienz und Kostensenkungen aus.

Diese Fortschritte wurden durch Innovationen im Zelldesign und in den Fertigungsprozessen erreicht. Toyota hält die konkreten Details zu den Verbesserungen zurück, gibt jedoch an, dass die Haltbarkeit im Vergleich zur zweiten Generation um den Faktor 2 und die Effizienz um den Faktor 1,2 gestiegen ist. Die verbesserte Effizienz soll zu einer Reichweite von 20 Prozent größer führen.Das Modellangebot soll durch die neue Generation erweitert werden. Besonders hervorzuheben ist die kompakte Bauweise des neuen Systems, die eine einfache Integration in verschiedene Nutzfahrzeuge ermöglicht. Toyota betont, dass die verbesserte Kraftstoffeffizienz bei Personenkraftwagen zu einer größeren Reichweite und somit zu mehr Sicherheit führt. Bei schweren Nutzfahrzeugen bietet das neue Brennstoffzellen-System eine vergleichbare Haltbarkeit und hohe Leistung wie Dieselmotoren. Die Brennstoffzellen-Systeme der dritten Generation sollen ab 2026 hauptsächlich in Japan, Europa, Nordamerika und China eingeführt werden. Toyota bietet seine Brennstoffzellen-Systeme auch an Dritte an. Zu den Partnern gehören im Pkw-Bereich BMW, im Busse-Bereich die portugiesische Firma Caetano Bus und die türkische Firma Karsan und im Lkw-Sektor VDL, Paccar und Hyliko





