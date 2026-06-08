Toys for Bob kündigt Spyro: A Realm Beyond an

Toys for Bob haben mit Spyro: A Realm Beyond das erste komplett neue Abenteuer des lila Drachen angekündigt. Das Spiel wird im Frühjahr 2027 erscheinen und bietet eine brandneue Welt, in der Spieler das echte, uneingeschränkte Fliegen lernen können.

Fast zwei Jahrzehnte haben Fans auf diesen Moment gewartet, jetzt ist es offiziell: Toys for Bob haben mit Spyro : A Realm Beyond das erste komplett neue Abenteuer des lila Drachen angekündigt.

Der erste Trailer gewährt uns einen Blick auf eine brandneue Welt, die wir im Frühjahr 2027 erkunden dürfen. Die größte spielerische Neuerung für das Franchise ist das echte, uneingeschränkte Fliegen. Was genau das für das Gameplay und die Welt bedeutet, verraten die Entwickler noch nicht. Denkbar wäre eine offene Welt, in der wir uns frei bewegen können.

Als besonderes Highlight für langjährige Fans kehrt zudem der legendäre englische Original-Synchronsprecher Tom Kenny zurück, um dem Drachen erneut seine Stimme zu leihen. Gleichzeitig kündigen die Entwickler an, dass das Spiel im Herbst 2026 eine neue Erweiterung für Age of Empires 4 erhalten wird. In der Erweiterung Raiders of the North können Spieler den Norden erobern. Die Entwickler haben auch angekündigt, dass sie personenbezogene Daten und Identifikationsmerkmale von Spielern verarbeiten werden, um personalisierte Werbung und Inhalte anzuzeigen.

Die Datenverarbeitung kann auch außerhalb der EU oder des europäischen Wirtschaftsraums erfolgen





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