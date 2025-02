Tozero Probt Recycling von Graphit für Batterien

Das Münchner Startup Tozero hat eine Batteriezelle mit 100% recyceltem Graphit getestet und die Ergebnisse sind vielversprechend. Das Verfahren ermöglicht eine effiziente Rückgewinnung von Graphit aus Batterierückständen und kann zu einem nachhaltigeren Batterie-Kreislauf beitragen.

Das Münchner Startup Tozero , das sich auf das Recycling von Lithium-Ionen- Batterien spezialisiert hat, hat testweise eine Batteriezelle mit zu 100 Prozent recyceltem Graphit ausgestattet und erprobt. Ziel des Unternehmens ist es, das Graphit aus schwarzer Masse wieder in den Batterie-Kreislauf zu bringen. Tozero sieht sich auf einem guten Weg, um in den kommenden Jahren im großen Umfang recyceltes Graphit für die Batterieindustrie zu produzieren.

Der erfolgreiche Zelltest mit dem recycelten Element zeigte laut den Münchnern eine vergleichbare Leistung wie eine Batteriezelle, die aus neuem Graphit hergestellt wird. Das Unternehmen spricht daher von einer bewiesenen Eignung für kommerzielle Anwendungen. \ Bei herkömmlichen Recyclingmethoden wird Graphit häufig verbrannt oder geht aufgrund der Verwendung starker Säuren in Abfallströmen verloren, was eine effiziente Rückgewinnung verhindert. Mit dem Verfahren von Tozero sollen jedoch mehr als 80 Prozent des Graphits zurückgewonnen werden können, während seine morphologische Integrität im industriellen Maßstab erhalten bleibt. Dank dieses Verfahrens kann das Material wieder auf Batteriequalität aufbereitet werden. \Sarah Fleischer, Mitbegründerin und CEO von Tozero, sagt: „Dies ist ein Meilenstein nicht nur für Tozero, sondern für die gesamte europäische Batterieindustrie. Wir haben bereits gesehen, wie unser, und jetzt beweisen wir dasselbe für Graphit. Obwohl Graphit für die Stabilität von Batterien unverzichtbar ist, wird er beim Recycling oft übersehen – er wird weitgehend als nicht verwertbar angesehen -, obwohl er noch kritischer und geopolitisch gefährdeter ist als Lithium.“ Mit seiner FOAK-Anlage könne Tozero noch mehr kritische Materialien zurückgewinnen und Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Dekarbonisierung, der Sicherung lokaler Lieferketten und dem Übergang zu einer echten Kreislaufwirtschaft helfen, „indem wir den Abfall von Lithium-Ionen-Batterien auf Null bringen“, so Fleischer weiter. Der Hochlauf der Elektromobilität und der wachsende Bedarf an groß angelegten erneuerbaren Energiespeichern führen zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach wichtigen Materialien für Batterien, darunter auch Graphit. Allein in der EU dürfte die Graphitnachfrage bis 2040 um das 20- bis 25-fache des derzeitigen Niveaus ansteigen, so das Unternehmen. Derzeit werden 98 Prozent des europäischen Graphits importiert, wobei China über 90 Prozent des weltweiten Angebots kontrolliert, so dass Batteriehersteller anfällig für Handelsbeschränkungen und Unterbrechungen der Lieferkette sind. Graphit macht bis zu 40 Prozent des gesamten Kohlenstoff-Fußabdrucks einer Batterie aus, wobei der Abbau von Naturgraphit nach wie vor mit hohen Umweltkosten verbunden ist und zu Abholzung, Wasserverschmutzung und hohen Kohlenstoffemissionen beiträgt. Die Wiederverwendung von Graphit aus alten E-Auto-Batterien kann diese Probleme mindern. Tozero ist bereits im industriellen Maßstab tätig und gewinnt Lithium und Graphit aus schwarzer Masse (Kathoden- und Anodengemisch nach mechanischer Aufbereitung von Batterieabfällen), wodurch sich die Emissionen im Vergleich zum herkömmlichen Mineralienabbau um schätzungsweise 70 Prozent verringern. Die dabei zurückgewonnenen hochreinen recycelten Materialien von Tozero können direkt in der Endproduktherstellung eingesetzt werden. Bis 2027 strebt das Unternehmen eine Produktion von mehr als 2.000 Tonnen recyceltem Graphit an und plant, die Produktion bis 2030 rasch auf über 10.000 Tonnen zu steigern. Tozero wurde 2022 von Sarah Fleischer und Dr. Ksenija Milicevic Neumann in München gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist es, Europas führende Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Batterien zu errichten. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, kritische Materialien wie Lithium und Graphit in einem nachhaltigen, hocheffizienten Prozess zurückzugewinnen und sie in die Lieferkette zurückzuführen, um die Produktion neuer Batterien zu ermöglichen und eine Kreislaufwirtschaft zu fördern





ElectriveNet / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Recycling Graphit Batterien Elektromobilität Nachhaltigkeit Kreislaufwirtschaft Tozero

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tozero erzielt Durchbruch bei Graphit-Recycling für Lithium-Ionen-BatterienDas Münchner Startup Tozero, das auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert ist, hat einen Batteriezellentest mit zu 100 Prozent recyceltem Graphit erfolgreich abgeschlossen. Tozero ist nach eigenen Angaben das erste Unternehmen, das dies im industriellen Maßstab erreicht hat.

Weiterlesen »

Promi-News: Taylor Swift wird beim Super Bowl ausgebuhtEd Sheeran wird das Mikro in Indien abgestellt, und Denzel Washington probt 'Othello' mit geschwollener Zunge.

Weiterlesen »

Thalia empfiehlt: Das ist das Buch des Monats im Januar 2025Neues Jahr, neues Buch! Statt draußen im Schnee zu frieren, legen wir uns lieber entspannt mit einem Tee und guter Lektüre ins Warme. Thalia empfiehlt in ...

Weiterlesen »

Technische Analyse: Nio: Steigt das nochmal oder kann das weg?© Foto: UnsplashDie Performance der Nio-Aktie ist zum Davonlaufen schlecht, erst recht im Vergleich zur Konkurrenz. Sollten Anleger jetzt einen Schlussstrich ziehen?Zwar kämpft die E-Fahrzeugbranche angesichts

Weiterlesen »

'Das Leben ist nicht unendlich lang': Das große FILMSTARTS-Interview zum Kinostart von 'Leben ist jetztSusanne Gietl ist freie Kulturjournalistin und lebt in Berlin. Sie liebt es, mit Kunstschaffenden in Interviews und Publikumsgesprächen über ihre Arbeit zu sprechen. Sie fühlt sich bei Arthouse-Filmen zu Hause, traut sich dafür aber selten in Horrorfilme.

Weiterlesen »

Das Leben hinter dem Drehschrank: „Das Tagebuch der Anne Frank“ am Altonaer TheaterZur Schule gehen, lernen, lachen, lieben und nach Paris reisen – davon kann die junge Anne nur träumen. Die Wirklichkeit der jüdischen Familie Frank ist

Weiterlesen »