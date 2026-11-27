'Vergessene Zukunft' heißt die Ausstellung mit Fotografien von Holger Herschel in der Orangerie Putbus. Herschel ist bekannt für seine fotografischen Serien zu den Umbrüchen im Osten Deutschlands, insbesondere aus der Zeit um 1990.

Der Ort Schwarze Pumpe, heute ein Teil der brandenburgischen Stadt Spremberg, - 1991 leben knapp 14.000 Menschen dort, die meisten von ihnen arbeiten im damals weltgrößten Standort für Braunkohleveredelung.

In jenem Jahr wurde das Werk durch die Treuhand an eine Westfirma verkauft. Holger Herschel wollte damals eigentlich das Kraftwerk fotografieren. Er kam aber nicht weit.

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"Obwohl wir eine Genehmigung hatten, ist uns der Eintritt verwehrt worden", erzählt Herschel. "Ich hab mich dann in der Streetfotografie versucht. Ich habe die Alltagssituation, die Stimmung, die es auf der Straße gab, versucht festzuhalten. Ich muss sagen, die Leute waren sehr aufgeschlossen, sehr zugänglich.