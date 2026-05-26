"Tracker" Staffel 3: Colter Shaw sucht nach jenen, von denen scheinbar keine Spur mehr ist

Colter Shaw, der Hauptcharakter von "Tracker", sucht weiterhin nach jenen, von denen scheinbar keine Spur mehr ist. Er wird in der dritten Staffel von Anwältin Reenie Greene und Bobby's Cousin Randy unterstützt.

In " Tracker " Staffel 3 sucht Colter Shaw weiterhin nach jenen, von denen vermeintlich jede Spur fehlt. Wann geht es weiter? Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

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"Tracker" Staffel 3 auf Disney+: Wann kommt die nächste Folge? Am 21. April 2026 kehrte "Tracker" Staffel 3 endlich auch hierzulande aus der Sendepause zurück. Fans dürfen sich ab sofort wieder jeden Dienstag auf eine neue Episode freuen.

Weiter geht es demnach am Insgesamt zählt die aktuelle Season 22 Episoden. Eine weitere Unterbrechung der Ausstrahlung ist vorerst nicht geplant. Und: Danach ist noch kein Ende in Sicht, denn In der aktuellen dritten Staffel bekommt Colter nur noch regelmäßige Unterstützung von Anwältin Reenie Greene (Fiona Rene) und Bobbys Cousin Randy (Chris Lee), der den beliebten IT-Spezialisten bereits in einigen Folgen der zweiten Season vertreten hatte.

Reenie und Randy Colter nicht unabhängig mit Tipps versorgen, sondern gemeinsam aus dem Anwaltsbüro agieren – Randy ersetzt damit nicht nur Bobby, sondern in gewisser Weise auch Velma, die zuvor aus der Kanzlei heraus an den Fällen mitwirkte.

"Eine der Maßnahmen, die wir ergreifen, ist, Randy, der letztes Jahr eine wirklich starke Persönlichkeit war, nach Denver zu holen, um bei einer digitalen Prüfung zu helfen. Daraus entwickelt sich eine tiefere Beziehung, in deren Rahmen er ein wenig in Büro arbeiten wird. Mit "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" kriegt mich Netflix wieder sogar als Krimi-Skeptiker!

Ein Muss für Fans von "Jack Ryan" & "Night Agent": Erster Trailer zu neuen Folgen von gefeiertem Thriller verspricht Action satt "Tracker" Staffel 3 führt uns damit in eine neue Charakterebene ein, die frischen Wind in die Thriller-Serie bringt. Während die Beziehung zwischen Reenie und Randy wächst, werden wir sicherlich auch mehr über ihre Vergangenheit und Gefühlswelt – und das Mysterium um Colters Familie – erfahren





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