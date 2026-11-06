Tracker Staffel 4 Neuer Partner für Justin Hartley

In Tracker Staffel 4 unterstützt ein neuer Rewardist Colter Shaw. Disney+ startet die Serie im Dezember 2026 in Deutschland mit neuen Ermittlungsdramen.

Justin Hartley kehrt in der vierten Staffel der Serie Tracker als der Ermittler Colter Shaw zurück, wobei er nun auf Unterstützung durch einen neuen Partner zählt. Die Produktion von Tracker hat die Hauptfigur in neue Ermittlungslandschaften geführt, in denen die isolierte Arbeitsweise nicht mehr ausreichend ist. Shaw muss sich daher auf eine Partnerschaft mit einem als Rewardist en bezeichneten Charakter einstellen, was die Dynamik der Fälle verändert.

Moralischer Konflikt im Ermittlungsteam

Der neue Partner von Shaw trägt den Namen Kelsol und unterscheidet sich grundlegend in seiner moralischen Ausrichtung von dem Protagonisten. Diese Diskrepanz macht die gemeinsame Arbeit an einem Fall deutlich schwieriger, da beide Ermittler unterschiedliche Prioritäten setzen. Shaw ist es gewohnt, oft allein zu agieren, doch diese neue Konstellation zwingt ihn zu einer Zusammenarbeit wider Willen. Die Spannung zwischen den unterschiedlichen Herangehensweisen dient als zentrales Element der neuen Staffel.

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Jensen Ackles kehrt als Russell zurück

Neben dem neuen Charakter Kelsol wird auch Jensen Ackles in der vierten Staffel wiederkehren. Ackles übernimmt dabei die Rolle von Russell, der bereits in früheren Episoden als Unterstützung für Colter Shaw fungierte. Die Rückkehr von Russell bietet eine bekannte Ankerfigur für das Publikum, während gleichzeitig die Spannung durch den neuen Rewardisten Kelsol erhöht wird. Die Kombination aus etablierten und neuen Charakteren soll die Tiefe der Ermittlungen erweitern.

Struktur und Handlung der neuen Folgen

Tracker bleibt seinem ursprünglichen Konzept treu, indem jede Episode einen neuen Vermisstenfall in den Mittelpunkt stellt. Trotz dieser wöchentlichen Strukturen deuten vorherige Enthüllungen auf einen bedeutenderen, übergreifenden Handlungsbogen hin. Es ist noch nicht eindeutig, ob der Rewardist Kelsol nur in einem einzelnen Gastauftritt zu sehen sein wird oder ob er sich zu einem wiederkehrenden Charakter entwickeln wird. Die Zuschauer werden hier auf die Auflösung hingewiesen, wie sich diese Rollenverteilung langfristig auswirkt.

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Starttermin und Verfügbarkeit in Deutschland

Während die neuen Episoden von Tracker in den Vereinigten Staaten bereits ausgestrahlt werden, muss sich das deutsche Publikum noch gedulden. Ein konkreter Streamingstart für die vierte Staffel auf Disney Plus ist noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Bisher legte der Sender bei der Ausstrahlung neuer Folgen in Deutschland meist eine Verspätung von etwa zwei Monaten ein, was auf einen Start im Dezember 2026 hindeutet.

Langfristige Perspektiven der Serie

Die Entwicklung der Charaktere bleibt ein entscheidender Faktor für die Zukunft der Serie. Wer von Shaws bisherigen Wegbegleitern auch weiterhin eine aktive Rolle spielt, ist vorerst abzuwarten. Die Frage nach der Stabilität des Ermittlerteams wird sich in den kommenden Folgen stellen, da die Zusammenarbeit mit Kelsol neue Herausforderungen mit sich bringt. Die Fans der Serie erwarten hier spannende Dynamiken zwischen den unterschiedlichen Ermittlungsansätzen.