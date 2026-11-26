Frühstartrente bei Trade Republic: Welche Jahrgänge 120 Euro im Jahr vom Staat erhalten, wie Eltern die Förderung bekommen und welche Vorteile das Depot bietet.

Ab Januar 2027 fördert der Staat die Altersvorsorge von Kindern. Trade Republic kündigt ein kostenloses Depot an. Was Eltern dazu wissen sollten. Am 20.

November hat der Bundesrat der Einführung der Frühstartrente zugestimmt. Damit können Eltern ab Januar 2027 die private Altersvorsorge ihrer Kinder mit staatlicher Unterstützung aufbauen. Der Bund zahlt für anspruchsberechtigte Kinder monatlich zehn Euro in einauch bei der Frühstartrente auf Depotgebühren, Ausführungskosten für Sparpläne und laufende Produktkosten bei ETFs verzichten. Beim Altersvorsorgedepot von Trade Republic gilt die Befreiung von den laufenden Produktkosten für rund 50 ausgewählteAb dem 1.

Advertisement

Advertisement

Januar 2027 können Eltern das Depot im Namen ihrer Kinder direkt über die App von Trade Republic eröffnen. Später soll der Abschluss auch über den Browser möglich sein. Die Bank setzt dabei auf eine vollständig digitale Kontoeröffnung. Mit der Frühstartrente will die Bundesregierung die private Altersvorsorge bereits im Kindesalter fördern.