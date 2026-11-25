Christian Hecker will mit Trade Republic die Sparkassen und Deutsche Bank herausfordern. Sein nächster Angriff: das kostenlose Altersvorsorgedepot.

Trade Republic ist keine Zocker-App mehr, sondern eine Vollbank mit Mission. FOCUS‑Chefredakteur Georg Meck trifft Gründer Christian Hecker, der jetzt mit dem Altersvorsorgedepot zum Nulltarif die Sparkassen frontal angreift.

Wer Großes vorhat, muss sich an den Größten messen. Christian Hecker nimmt sich als Gegner die ganz Großen vor die Brust.! Die Erosion – oder weniger vornehm: die Vernichtung – des traditionellen Bankenwesens: Das ist Heckers Mission. Sein Werkzeug dazu ist Trade Republic, die erfolgreichste Bank auf dem Handy – und überhaupt die wertvollste junge Firma im Finanzdistrikt.

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„Schöpferische Zerstörung“ heißt das beim Ökonomen Joseph Schumpeter. Altes verschwindet, damit Neues entstehen kann. Und das Neue im Finanzdistrikt ist ebenDie Bank für die Hosentasche, nicht als Zocker-App für pickelige Teenies, wie es mal begonnen hat, sondern als die Vollbank für das breite Publikum.

„Wir zielen auf die Mitte der Gesellschaft“, sagt Christian Hecker. Trade Republic hat heute in 18 Ländern mehr als zehn Millionen Kunden, verwaltet 150 Milliarden Euro an Vermögen. Traditionsbanken rechnen da anders. Das Werkzeug zum Angriff auf die Sparkassen ist dasWer aber ist dieser Christian Hecker, der – zumindest auf dem Papier – in die Riege deutscher Jungmilliardäre aufgestiegen ist?

Der Mann, der Europas Finanzbranche revolutioniert, kommt aus Diestedde, einem Dorf im Münsterland: 2200 Einwohner, wenig Ablenkung. Der Vater war Autoschrauber mit eigener Werkstatt, die Mutter hatte ein Bekleidungsgeschäft und der Sohn nur einen Wunsch: „Ich wollte raus aus dem Dorf, wollte etwas Neues sehen.

“ Was es heißt, Unternehmer zu sein, hat er früh gelernt . Was Disruption bedeutet, auch: Beide Geschäfte wurden Opfer des digitalen Wandels.

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Heute hebt Hecker junior die Bankenwelt aus den Angeln. 2009 bis 2013 studiert er Philosophie und BWL an der LMU in München, 2012 bis 2016 arbeitet er als Investmentbanker bei der Deutschen Bank und Merrill Lynch. 2015 schließlich gründet er mit einem Studienfreund Trade Republic in München. Die Geldgeber für den Jungen aus der Provinz stammen aus dem globalen Finanzadel: Bernard Arnault, LVMH-Chef, kurzzeitig reichster Mensch der Welt, ist seit 2025 über seine Verwaltungsgesellschaft Aglaé beteiligt.

John Elkann, Urenkel des Fiat-Gründers, ist im selben Jahr eingestiegen. Und da ist vor allem Peter Thiel, der libertäre Milliardär. Sein Founders Fund investierte schon 2020 in das Start-up.viele junge Deutsche die Börse für sich entdeckten, profitierte Trade Republic davon am meisten. Von der „Generation Trade Republic“ war die Rede.

In den Jahren darauf entwickelte sich das Angebot weiter. Ein Coup war die Entscheidung, den Leitzins derimmer an die Kunden weiterzugeben. Der lag im Herbst 2023 bei vier Prozent. Wer damals ein Depot bei Trade Republic und ungenutztes Guthaben auf seinem Depot rumliegen hatte, dem zahlte der Anbieter diese vier Prozent Zinsen auch.

Es strömten die Milliarden. Ein ähnlich großer Kundenzuwachs erfreute das Start-up, nachdem es im Dezember desselben Jahres die Vollbanklizenz von der Finanzaufsicht BaFin erhalten hatte. Auch hier ging Trade Republic neue Wege und führte ein kostenloses Girokonto samt Visa-Debitkarte und Saveback-Funktion ein: Benutzen Kunden die Karte, können sie pro Zahlung ein Prozent des Umsatzes in einen Sparplan zurückerhalten. Das Angebot löste einen regelrechten Hype aus.

Hecker nennt das Wachstum „explosionsartig“, ein eigenes Büro hat er trotzdem nicht. Im Konferenzraum wirft er eine Grafik an die Wand, auf der einige Kurven zu sehen sind, die obere gehört zu Trade Republic: „Trade Republic war die letzten zwei Jahre weltweit die am meisten heruntergeladene Broker-App.

“. Mit bis zu 540 Euro möchte der Staat seine Bürger künftig unterstützen, wenn sie selbst in ausgewählte Fonds und Anleihen investieren, um vorzusorgen. Eine Kinderzulage gibt es obendrein. Das neue Modell soll einfach, kostengünstig und renditestark sein – die Riester-Rente war nichts davon, entsprechend waren viele Menschen enttäuscht.

Mit großen Werbekampagnen und Depots zum Nulltarif, die allerdings oft als zeitlich begrenztes Angebot daherkommen, wetteifert die Branche nun um die Kundschaft – Hecker vorneweg. Die staatliche Förderung wird bei allen Anbietern dieselbe sein. Bis zu einem jährlichen Eigenbetrag von 360 Euro gibt der Staat für jeden gesparten Euro 50 Cent dazu. Für weitere 1440 Euro sinkt die Zulage auf 25 Cent pro gespartem Euro.

Dazu gibt es eine Zulage von bis zu 300 Euro pro Kind. Die maximale staatliche Förderung von 540 Euro pro Jahr bekäme ein Single demnach schon, wenn er jeden Monat 150 Euro einzahlt, also 1800 Euro jährlich. Trade Republic, mit über fünf Millionen Kunden in Deutschland der Platzhirsch der Szene, greift mit dem „einzig komplett kostenlosen Altersvorsorgedepot“ an, wie Hecker tönt. Will sagen: dauerhaft kostenlos.

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„Null ist nicht gleich Null“, sagt Hecker darüber. Es gehe nicht darum, wer heute günstig sei, sondern wer das morgen noch sein könne. An diesem Komplett-kostenlos-Versprechen muss er sich messen lassen.

„Das können wir auch durchhalten“, versichert er. Der Branchenprimus sei inzwischen so groß, dass er sich das leisten könne. Die Infrastruktur steht schließlich schon bereit, das Start-up ist das dritte Jahr in Folge profitabel. Im Geschäftsjahr 2024/2025 kam Trade Republic auf 754 Millionen Euro Umsatz und einen Jahresüberschuss von rund 233 Millionen Euro – siebenmal mehr als im Jahr zuvor.

Mit Start-up-Folklore, Work-Life-Balance und derlei ist nicht zu schaffen, mit dem staatlich alimentierten Schlendrian in der Hauptstadt kann Hecker nichts anfangen: „Wir sind in Berlin eine Insel der hart Arbeitenden.

“ Das sagt er ausdrücklich bei jedem Bewerbungsgespräch: „Wer das nicht fühlt, sollte besser woanders hingehen. “ Seine Leute könnten „extrem viel lernen und bekommen schnell sehr viel Verantwortung. Aber sie müssen auch hart dafür arbeiten.

“ Geradezu unerhört wird es, wenn Hecker so verrufene Werte wie „Gier“ propagiert: „Ich weiß: Gier ist in Deutschland ein schwieriges Wort. Ich meine nicht die Gier nach persönlichem Reichtum. Sondern den unbedingten Willen, die Gier, jeden einzelnen Tag besser zu werden, hart zu arbeiten und so nachhaltig etwas aufzubauen. Produkte bauen, die einen echten Mehrwert für die Menschen schaffen.

Das treibt mich an.

“ Nicht Statussymbole und Luxusprotzerei, will er damit sagen: „Ich habe kein Auto, keine teure Uhr und wohne zur Miete. “‘Europa mangelt es nicht an brillanten Köpfen wie bahnbrechenden Ideen. Doch warum gelingt es so selten, daraus globale Marktführer zu formen? Mit „Let’s FOCUS“ starten FOCUS und die Ludwig-Maximilians-Universität München eine neue Gesprächsreihe an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.

Zum Auftakt am 25. November treffen zwei außergewöhnliche Münchner Gründungsgeschichten aufeinander: Christian Hecker, Co-Gründer und CEO von Trade Republic sowie LMU-Alumnus, und Philipp Baaske, Mitgründer von Nanotemper Technologies und Vizepräsident Entrepreneurship der LMU. Es moderiert FOCUS-Chefredakteur Georg Meck. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen?

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