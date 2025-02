Trade Republic wehrt sich gegen Verbraucherschutz-Klage: Irreführende Werbung oder transparentes Angebot?

Trade Republic, Europas größte Sparplattform für Wertpapiere, wird von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wegen „irreführender Werbung“ verklagt. Der Neobroker weist die Vorwürfe zurück und betont die Transparenz seiner Zinsangebote. Experten sehen die Klage im Kontext der wachsenden Anzahl von Selbstentscheidern im Finanzmarkt.

Trade Republic , Europas größte Sparplattform für Wertpapiere, steht im Fokus einer Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Die Klage betrifft die Werbepraktiken des Neobrokars, der mit seiner App vor allem bei jungen Menschen beliebt ist. Trade Republic wird beschuldigt, „irreführend“ zu werben, indem es den Einlagenzinssatz der EZB (Europäische Zentralbank) voll an seine Sparer weitergibt. Derzeit liegt dieser Zinssatz bei 2,75 Prozent.

Die Verbraucherzentrale wirft vor, dass Trade Republic nicht ausreichend darauf hinweist, dass der Zinssatz veränderlich ist. Trade Republic weist die Klage jedoch zurück und betont, dass Kunden in der App jederzeit transparent einsehen können, wie ihr Barguthaben verteilt ist. Der Neobroker erklärt, dass die Diversifizierung der Kundeneinlagen auf mehrere Partnerbanken sowie in qualifizierte Geldmarktfonds keine Neuerung ist, sondern bereits Ende Mai 2024 eingeführt wurde. Zusätzlich wird auf der Hauptseite der Website sowie im Help Center eine ausführliche Erklärung bereitgestellt, wie das Geld angelegt ist. Trade Republic stellt die Motivation der Verbraucherzentrale in Frage und fragt, inwiefern sie dem Auftrag des Verbraucherschutzes nachkommt. Darüber hinaus bekräftigt der Neobroker, dass die Guthaben in Geldmarktfonds zu 100 Prozent im Besitz der Kunden sind und in unbegrenzter Höhe im Sondervermögen gehalten werden. Sie unterliegen den gleichen strengen Sicherungsregularien wie Aktien oder ETFs. Geldmarktfonds investieren in hochliquide, kurzfristige Finanzprodukte wie Bargeld, Staats- und Unternehmensanleihen mit hoher Bonität. Trade Republic betont, dass diese Art der Investition nicht nur maximale Liquidität bietet, über die die Kunden täglich auf ihr gesamtes Barguthaben zugreifen können, sondern auch eine Rendite, die Grundlage für ein modernes und marktführendes Zinsangebot sei. Experten sehen in den Klagen von Anlegern gegen Neobanken eine Folge der wachsenden Anzahl von Selbstentscheidern. Bei Neobanken sind oft Kunden, die ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen und wesentlich sensibler bei Kostenthemen sind. Das sei bei traditionellen Banken wie Sparkassen oder Volksbanken weniger der Fall. Die attraktiven Zinsangebote von Trade Republic werden als Mehrwert für den Kunden bewertet. Es geht laut Experten um Fragen der Transparenz, wobei bisher keine Anleger geschädigt wurden. Das Berliner Jungunternehmen wird als Innovator gesehen, der den Markt mit neuen Lösungen bereichert und den Verbrauchern einen Mehrwert bietet.





