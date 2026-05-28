Trade von A.J. Brown zu den Patriots: Deal ins Stocken geraten

Lange galt ein Trade von A.J. Brown von den Philadelphia Eagles zu den New England Patriots als sehr wahrscheinlich. Doch kurz vor dem 1. Juni, dem Datum an dem der Trade finanziell einfacher wird, scheint der Deal ins Wackeln zu geraten.

Seit Wochen wird spekuliert, dass A.J. Brown , Wide Receiver der Philadelphia Eagles , in der kommenden Saison für die New England Patriots spielen wird. Der Trade sollte laut Gerüchten bereits am 1.

Juni über die Bühne gehen, da ab diesem Datum die Gehaltsobergrenze für die Eagles halbiert wird und der Transfer finanziell einfacher wird. Doch nun scheint der Deal ins Stocken geraten zu sein. NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, dass die beiden Franchises noch nicht handelseinig sind. Die Eagles verlangen einen Erstrunden-Pick im Jahr 2027, während die Patriotscurrently nicht bereit sind, diesen Preis zu zahlen.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Verhandlungen noch eine Zeit lang hinziehen könnten. Obwohl es in den letzten Monaten zahlreiche Gerüchte um einen Wechsel von Brown zu den Patriots gab, wäre es letztendlich doch eine Überraschung, wenn der 28-Jährige nicht in New England landen würde





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

A.J. Brown Philadelphia Eagles New England Patriots Trade NFL

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deal abgeschlossen: Samsung verhindert Streik in letzter Minute - Gewerkschaft stimmt Boni-Deal zu© Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpaSamsung hat einen Vergütungsdeal mit den Gewerkschaften geschlossen und Chip-Mitarbeitern Boni über Hunderttausende US-Dollar zugesichert. Die Aktie steigt.Der

Read more »

Enola Holmes 3: Millie Bobby Brown kehrt zurück - deutsche Fans hatten andere BefürchtungDer Trailer zu 'Enola Holmes 3' hat eine große Befürchtung der deutschen Fans entkräftet. Der dritte Teil der Reihe basiert auf der Buchreihe 'The Enola Holmes Mysteries' und wird von Millie Bobby Brown in der Hauptrolle gespielt. Der Film erscheint exklusiv auf Netflix.

Read more »

Mike Vrabel: Wird der Patriots-Coach in Zukunft weitere Aktivitäten verpassen?Der Patriots-Coach Mike Vrabel hat sich professionelle Hilfe gesucht und seine Familie und die Patriots "die bestmögliche Version seiner selbst" gegeben. Er hat seine Entscheidung nicht bereut und konzentriert sich auf den heutigen Tag.

Read more »

(3⁺) KI zerstört das Geschäftsmodell von THE TRADE DESK?Der KI-Boom hat die digitale Werbeindustrie in eine neue Phase geführt. Jahrelang galt The Trade Desk als einer der großen Gewinner des programmatischen Werbemarktes.

Read more »