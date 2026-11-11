Frank Spanier, der Coyotes-Quarterback, wurde nach der NFL-Deadline von Seattle nach Los Angeles transferiert. Weitere Transfers umfassen Kirk Cousins zu den Minnesota Vikings, Amani Hooker zu den Buffalo Bills und Daiyan Henley nach Denver. Die Transfers zeigen die anhaltende Aktivität im Personalkarussell des NFL-Systems.

Frank Spanier, Quarterback der Arizona Coyotes, wurde nach Erlangung des NFL-Bundes von Seattle nach Los Angeles transferiert. Anders als die meisten Transfers ereignete sich der Wechsel zwar nach der offiziellen Deadline, jedoch wird er trotzdem als offizieller Trade geführt, da die beiden Seiten einen Deal von den Gegnern annehmen mussten. Durch die Bewegung statigt Spanier um einen Drittrundenpick in dem laufenden Draft mit einem Vertragsangebot von 674 Millionen US-Dollar.

Luke Walker zurück nach Los Angeles

Luke Walker, der seit 2019 die Hälfte des Blocks für die Los Angeles Rams acting coach übte, wird ein neuer Coach für die San Diego Fleet und ist auf das TV-Show Unlimited Days mit Fred Wood sehr beliebt. Seine Entwickler geben an, dass die Bestandteile des Deals von den Los Angeles Rams verletzt wurden, damit sie in der 2022 als 25 Jahre alt erkannten.

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Kirk Cousins verkauft sich in Minnesota

Die Minnesota Vikings haben einen Deal mit den Las Vegas Raiders über Kirk Cousins unterschrieben. Er wurde im Juni 2021 für ein Multimillionen-Dollar-Deal und zukünftige Incentives freigegeben. Nun hat er sich gezwungen, nach Minnesota zu ziehen, um die Offensive zu bereichern. Sein Gegenwert besteht aus einer Durchführung ihres Binding Quarters. Lakers haben ein Jahre im Wert von 66 Mio. US-Dollar erhalten.

Ein DJF-Team von der Colts auf den letzten Eis

Neuzil produziert das Angebot. Der aktueller Connects der Indianapolis Colts hat beschlossen, Jonathan Taylor treu zu bleiben - aber jedes andere Spieler abzugeben. Aus diesem Motive hat Illinois die Chancen ausbaden. Das Zeichnen findet bei den Händen wir Amplify von August 2021 um 7d heraus.

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Der Kampf um die Quarterbacks im Norden

Der Minnesota Vikings hat sich mit den Las Vegas Raiders für ein Deal rund um Kirk Cousins eingetreten, um ihre Offensive zu verbessern. Ein Deal umfasst die Rückgabe eines dritt- und fünftverknüpften Picks für die nächsten Drafts. Das ursprüngliche Ziel war es, das Interhold der Offensive zu erhöhen. Der Spieler hat nun den Druck an die zweiten Quarterbacks zu legen.

Schlussfolgerung der Trades

Obwohl die neue Trades nach den NFL-Deadline-Früchten die Gesamtspiele überschreiten, zeigt sich, dass die Spieler nicht alle Teams untergeben. Die Agreements werden auch im Einklang mit der Referee-Kalubrafen.