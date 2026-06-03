Traditions-Bäckerei gibt auf: Baustellen an der Bremer Straße in Münster

Die Bio-Bäckerei Cibaria schließt ihren Standort in der Nähe des Hauptbahnhofs in Münster. Der Grund sind die ewigen Baustellen an der Bremer Straße. Die Bäckerei wird in den Mittelhafen umziehen. Auch in Ascheberg und Warendorf gibt es Baustellen, die Geschäftsleute und Anwohner genervt haben.

Seit fünf Jahren wird an der Bremer Straße in Münster gebuddelt. Eine Traditions-Bäckerei gibt deshalb jetzt auf. Die Brötchen und Brote sind bereits stark reduziert, der Abverkauf läuft.

Nach 35 Jahren schließt die Bio-Bäckerei Cibaria ihren Standort in der Nähe des Hauptbahnhofs. Cibaria-Gründerin ist frustriert von den Baustellen. Der Grund: Schon seit 2021 sind dort Straßenarbeiten im Gange. Zwar nicht immer direkt vor der Bäckerei, trotzdem kamen immer weniger Kunden vorbei.

Das Grundübel ist wirklich diese ewig lange Baustelle. Wenn dies nicht die Keimzelle unserer Bäckerei gewesen wäre, hätte ich vermutlich schon viel früher einen Schlussstrich gezogen, aber ich hing natürlich emotional sehr an diesem Standort. Künftig wird die Bäckerei ganz an den Mittelhafen in Münster umziehen - der Standort an der Bremer Straße ist Geschichte. Vor der Verschönerung der Bremer Straße werden noch Glasfaserleitungen gelegt.

Aktuell werden an der Bremer Straße Glasfaserleitungen verlegt. Los ging es mit dem Baustellen-Marathon aber mit alten Rohren, die ersetzt werden mussten, um weiterhin einen Großteil der Stadt mit Wärme zu versorgen. Später kamen weitere Arbeiten dazu. Dort zeigt man Verständnis für die genervten Anwohner.

Allerdings seien alle immer rechtzeitig informiert worden. Es waren sehr aufwendige Arbeiten an einem sehr beengten Platz. Hinzu kamen strenge Sicherheitsauflagen. Wir konnten zum Beispiel nur immer an einer Straßenseite arbeiten, damit Rettungs- oder Polizeifahrzeuge immer Platz hatten.

Auch in Ascheberg prägen seit Jahren Absperrungen, Bagger und Schotter den Ortskern. Durch den Umbau soll die Innenstadt irgendwann schöner werden. Doch auch hier machen sich die Geschäftsleute inzwischen Sorgen: Der Zeitplan musste bereits mehrmals angepasst und verlängert werden. gefunden. Darum musste zum Teil mit der Hand statt mit dem Bagger gegraben werden.

In der Warendorfer Innenstadt gibt es zur Zeit sogar gleich drei große Baustellen. Und auch hier wächst bei Kaufleuten und Anwohnern der Unmut: Schon seit Ende 2023 ändern sich immer wieder die Sperrungen, Kunden bleiben aus, Pakete können nicht zugestellt werden. Ähnlich wie an der Bremer Straße in Münster muss auch in Warendorf abschnittsweise gearbeitet werden, damit alle Hauseingänge immer erreichbar bleiben. Das dauert länger, als wenn alles gleichzeitig gemacht werden kann.

Immerhin: Zumindest in Münster will die Stadt in diesem Jahr an der Bremer Straße alle Baustellen beenden. In Warendorf sollen die Arbeiten für die neue Fußgängerzone dagegen noch bis Mitte 2027 andauern





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