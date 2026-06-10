Tragische Schießerei in Johannesburg: zwölf Tote, neun verletzte

Eine nächtliche Schießerei in Johannesburg forderte zwölf Todesopfer und ließ neun verletzt zurück. Die Täter sprangen aus einem Kleinbus, eröffneten das Feuer in einer illegalen Wohnsiedlung und flüchteten anschließend. Die Ermittlungen sind noch im Gange, das Motiv unbekannt.

Bei einer nächtlichen Schießerei in einem Vorort von Johannesburg wurden zwölf Menschen getötet und neun zum Teil schwer verletzt. Die Täter sprangen nachts aus einem Kleinbus und eröffneten scheinbar wahllos das Feuer.

Wie die Polizeibehörde der Provinz Gauteng mitteilte, hielt ein weißer Toyota Quantum an einer Tankstelle im Vorort Cleveland in Johannesburg an. Anschließend stürmten mindestens zehn Täter aus dem Minivan und öffneten über zwei Zugänge die sogenannte "informelle Siedlung" Jumpers, eine illegal errichtete Wohnsiedlung. Polizeisprecher Dimakatso Nevhuhulwi erklärte: "Die Täter eröffneten in mehreren Bereichen das Feuer auf Bewohner und Gemeindemitglieder, bevor sie mit demselben Fahrzeug flohen.

" In den von den Beamten geprüften Bereichen wurden elf Tote, acht Männer und drei Frauen, sowie ein weiterer Mann, der später im Krankenhaus verstarb, gefunden. Dort werden derzeit neun weitere Verletzte behandelt. Die Polizei hat sofort eine Fahndung eingeleitet, die bislang jedoch ohne Erfolg geblieben ist. Das Motiv des Angriffs ist noch unklar.

Südafrika verzeichnet eine der höchsten Mordraten weltweit. In der offiziellen Kriminalstatistik, die Polizeiminister Firoz Cachalia im Mai vorstellte, gab es im ersten Quartal 2026 in Südafrika 5181 neue Mordfälle. Die Ermittlungen dauern an und die Behörden fordern bei möglichen Zeugen zur Kontaktaufnahme auf. Die Gemeinschaft in Cleveland und den angrenzenden Regionen ist erschüttert und sucht nach Antworten, während die Polizei intensiv nach den Tätern sucht.

Die Tat ist ein weiteres tragisches Beispiel für die eskalierende Gewalt in der Region und zeigt die dringende Notwendigkeit für umfassende Sicherheitsmaßnahmen und Polizeiarbeit. Mehr Updates folgen im Zuge der Untersuchung





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