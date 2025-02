Tragischer Brand in Dresden: Zwei Tote

Ein Brand in einem Dresdner Hochhaus fordert zwei Todesopfer. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In Dresden ist es zu einem tragischen Brand in einem Hochhaus gekommen, der das Leben von zwei Menschen forderte. Die Feuerwehr wurde kurz vor Zwölfuhr in den Stadtteil Johannstadt alarmiert und in ein 15-stöckiges Gebäude gerufen. Von weitem war bereits eine große, schwarze Rauchsäule über dem Gebäude zu sehen. Die Einsatzkräfte kämpften gegen das Feuer von außen mit einer Drehleiter und suchten gleichzeitig mit Atemschutz nach Menschen in der brennenden Wohnung.

Die Wohnung der beiden Todesopfer stand vollständig in Flammen und war stark verqualmt. Zwei Personen, ein 87-jähriger Mann und eine 87-jährige Frau, wurden aus der brennenden Wohnung gerettet und reanimiert, starben aber wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Eine weitere 78 Jahre alte Frau wurde außerhalb des Gebäudes durch herabstürzende Trümmerteile verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Über 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Das gesamte Gebäude wurde geräumt, und rund 40 Menschen wurden in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe betreut und medizinisch versorgt. Nach dem Löschangriff wurde das Gebäude mit Belüftungsgeräten vom giftigen Brandrauch befreit. Es wurde auch geprüft, inwiefern angrenzende Wohnungen und Etagen von Löschwasser oder Rauchgas betroffen sind. Von der ersten bis zur neunten Etage können die Hausbewohner bereits wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursachenermittler sind vor Ort im Einsatz, um die Ursache des Brandes zu klären





