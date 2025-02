Tragischer ICE-Unfall in Hamburg-Harburg: Ein Todesopfer, 25 Verletzte

Ein ICE kollidiert mit einem Sattelzug in Hamburg-Harburg, wodurch ein Todesopfer und 25 Verletzte entstehen. Komiker Bernhard Hoëcker war an Bord, jedoch unverletzt.

Am Dienstag ereignete sich auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und München ein tragischer Unfall. Ein ICE kollidierte mit hoher Geschwindigkeit an einem Bahnübergang mit einem Sattelzug, der mit Bahnschienen beladen war. Die Kollision forderte das Leben eines 55-jährigen Fahrgastes und 25 weitere Personen wurden verletzt. Unter den Fahrgästen befand sich auch der Comedian Bernhard Hoëcker . Sein Management berichtete jedoch, dass er körperlich unverletzt sei.

Der TV-Star ist bekannt dafür, öffentliche Verkehrsmittel bevorzugt für seine Termine zu benutzen. Der Unfall ereignete sich an einem halb beschrankten Bahnübergang mit Lichtzeichenanlage im Stadtteil Rönneburg von Hamburg-Harburg. Die genauen Umstände, die zum Zusammenstoß führten, werden derzeit noch von der Polizei ermittelt. Laut Augenzeugenangaben riss der ICE trotz Notbremsung mit voller Wucht in den Lkw, wodurch vor allem in den vorderen Wagen die Fensterscheiben zerbrachen. Die Bundespolizei bestätigte, dass sechs Insassen des ICE aufgrund mittelschwerer Verletzungen behandelt wurden und 19 weitere Fahrgäste leicht verletzt wurden. Einige der Passagiere mussten nach dem Unfall stundenlang im Zug bleiben, bevor sie schließlich mit Bussen nach Hamburg-Harburg gebracht wurden





