Tragischer Kletterunfall im Karwendel: 22-Jähriger stirbt nach 130-Meter-Sturz

Ein 22-jähriger Münchner Kletterer ist am Samstag im Karwendelgebirge bei Mittenwald tödlich verunglückt. Nach der Besteigung des Schöttelturms verlor er beim Abstieg den Halt, als ein Felsstück aus der Wand brach, und stürzte 130 Meter in die Tiefe. Die Bergwacht und ein Rettungshubschrauber konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Ein junger Kletterer aus München ist am Samstagnachmittag im Karwendel gebirge nahe Mittenwald tödlich verunglückt. Der 22-Jährige war mit einem gleichaltrigen Begleiter unterwegs, um den etwa 2000 Meter hohen Schöttelturm zu besteigen.

Die beiden bildeten eine Seilschaft und starteten die anspruchsvolle Klettertour im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Nachdem sie den Gipfel erreicht hatten, begannen sie den Abstieg. Zunächst seilte sich das spätere Opfer ab, um eine steile Passage zu überwinden. Danach entschied der junge Mann, das leichtere Gelände ohne Seilsicherung zu begehen.

Diese Entscheidung sollte ihm zum Verhängnis werden. Ein Felsstück, das ihm als Stütze diente, brach plötzlich aus der Wand heraus. Der 22-Jährige verlor den Halt und stürzte rund 130 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Sein Begleiter konnte den Sturz nicht verhindern und setzte sofort einen Notruf ab





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