Ein gestrandeter Buckelwal vor der Ostseeinsel Poel wurde von einer privaten Initiative in die Nordsee geschleppt; Wochen später wurde sein lebloser Körper an der dänischen Küste gefunden, was zu Kontroversen über das Vorgehen und die fehlende Transparenz führte.

Im Mai dieses Jahres kam es vor der Ostseeinsel Poel zu einer spektakulären, aber letztlich tragischen Rettungsaktion , bei der ein gestrandeter Buckelwal - von den Helfern liebevoll " Timmy " oder "Hope" genannt - aus der Küstenflasche in die Nordsee transportiert wurde.

Die Initiative war rein privat organisiert und setzte auf improvisierte Hilfsmittel: Zwei Schlepper, die Barge "Fortuna B" und "Robin Hood", wurden eingesetzt, um den massiven Meeresbewohner über Sandsäcke ins offene Meer zu befördern. Dabei kam es zu zahlreichen Komplikationen. Der Wal hatte bereits eine etwa 60 cm lange Verletzung an der rechten Schwanzflosse erlitten und war zunehmend unruhig, sodass er mehrfach gegen die Barge stieß.

Das Rettungsteam musste notdürftig Feuerwehrschläuche und Epoxidharz einsetzen, um die Wunde zu stabilisieren, obwohl das eingesetzte Gerät ursprünglich für die Versorgung von Robben konzipiert war und erst umfunktioniert werden musste. Am Morgen des 2. Mai wurde Timmy schließlich ins Wasser gelassen, wobei Beobachter berichteten, dass unerfahrene Besatzungsmitglieder versuchten, den Wal neu zu positionieren. Ein Zeuge, der sich selbst als Foster bezeichnet, war zwar an Bord eines der Schlepper, beobachtete die Vorgänge jedoch nur passiv.

Der Plan sah vor, den Wal mithilfe eines Sendergeräts zu verfolgen; Daten zufolge hatte Timmy mehrere tiefe Tauchgänge bis zu 150 Metern absolviert, bevor er Mitte Mai leblos an der dänischen Küste, genauer gesagt an der Insel Anholt, gefunden wurde. Die dänischen Behörden meldeten kurz nach der Freilassung den Fund eines toten Buckelwals und vermuteten, dass es sich um Timmy handeln müsse.

Dabei blieb die offizielle Kommunikation unklar: Das dänische Umweltministerium erklärte, ein ursprünglicher Plan sah vor, den stark aufgedunsenen Kadaver mithilfe von Booten zu bergen, doch ein gescheiterter Bergungsversuch hatte das Vorhaben zunichte gemacht. Anfragen des Tagesspiegels an die dänische Umweltbehörde blieben unbeantwortet, sodass unabhängige Prüfungen der gemachten Angaben nicht möglich waren. Auch Videoaufnahmen der Freilassung wurden bislang nicht veröffentlicht, was zu anhaltender Kritik an der Transparenz der Rettungsaktion führte.

Während einige Wissenschaftler die Rettung als zu riskant und potenziell schädlich für das Tier bewerteten, betonten andere die humanitäre Motivation hinter dem Eingreifen, das vor allem von lokalen Aktivisten und einer privaten Gruppe getragen wurde. Politisch hat das Geschehen ebenfalls für Aufsehen gesorgt. Der SPD‑Politiker Backhaus, dessen Name in den Medien vielfach erwähnt wurde, wies Vorwürfe zurück, er habe die Rettungsaktion verantwortungslos unterstützt.

Er betonte, er habe sich sachlich mit dem Thema auseinandergesetzt und stets das Wohl des Tieres im Blick gehabt. In einer öffentlichen Stellungnahme bezeichnete er Timmy als "jungen Wal, einen Jüngling, der sich verirrt hat und Hilfe verdient hat". Gleichzeitig äußerte er Trauer darüber, dass das Tier letztlich an der dänischen Küste gestrandet sei, und kritisierte die fehlende klare Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen bei der Rettung großer Meeressäuger, die Grenzen privater Initiativen und die Notwendigkeit einer besseren Koordination zwischen Wissenschaft, Behörden und der Zivilgesellschaft, um sowohl das Tierwohl als auch die ökologische Integrität zu gewährleisten





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