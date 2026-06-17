Tragischer Tod einer Freundin kurz vor der Hochzeit von NBA-Star Tyrese Haliburton

Makenzi Kern, 26, verstarb unerwartet während eines Junggesellinnenabschieds auf St. Barts. Die enge Freundin der Verlobten Jade Jones, die Haliburton kennt, wurde von familiären und medizinischen Faktoren überrascht. Die Tragödie wirft einen Schatten auf die bevorstehende Hochzeit im August.

Nur wenige Wochen vor der geplanten Hochzeit von Indiana‑Pacers‑Star Tyrese Haliburton hat eine enge Freundin seiner Verlobten Jade Jones unerwartet das Leben verloren. Das US‑Portal TMZ Sport s berichtete, dass die 26‑jährige Makenzi Kern Anfang Juni zusammen mit mehreren Freundinnen zu einem Junggesellinnenabschied auf die Karibikinsel St. Barts geflogen war.

Während des Aufenthalts kam es zu einem tragischen Vorfall: Kern erlitt plötzlich gesundheitliche Komplikationen und verstarb noch am selben Tag. Ihre Familie vermutet, dass weder fremde Gewalt noch Alkohol oder Drogen eine Rolle gespielt haben, und betont, dass die genauen Umstände bislang ungeklärt sind. Die junge Frau war nur wenige Tage zuvor noch auf ihrer 26. Geburtstagsparty gewesen und hatte die letzten Stunden ihres Lebens mit ihren engsten Freundinnen verbracht, wie ein Nachruf eindringlich beschreibt.

In den sozialen Medien hatte Jade Jones kurz vor der Tragödie noch Bilder vom Trip auf Instagram geteilt und geschrieben, sie sei "auf Wolke sieben geflogen". Auf den Fotos sind Kern und die übrigen Freundinnen zu sehen, wie sie die Sonne, das Meer und die festliche Stimmung gemeinsam genießen. Der Nachruf zeichnet Kern als lebensfrohen Menschen, der die Umgebung stets aufhellte, wenn er in der Nähe war.

Ihre Freundinnen erinnern sich daran, dass sie in den letzten Momenten von einer Gruppe geliebter Menschen umgeben war, die ihr eine einmalige Reise nach St. Barthélemy ermöglicht hatten. Jones und Kern kannten sich bereits seit ihrer Studienzeit an der Iowa State University, wo beide im Cheerleading‑Team aktiv waren. An derselben Universität hatte Jade Jones auch Tyrese Haliburton kennengelernt, der später den Sprung in die NBA schaffte. Bisher haben weder Haliburton noch Jones öffentlich über den Tod ihrer Freundin gesprochen.

Die Hochzeit des Paares, die ursprünglich für Anfang August geplant war, steht nun unter einem Schatten des Trauerfalls. Die Öffentlichkeit wartet gespannt auf eine offizielle Stellungnahme des Paares und mögliche weitere Informationen zu den Umständen von Makenzi Kerns plötzlichem Ableben





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