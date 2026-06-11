Tragischer Unfall auf der A14 bei Döbeln: Geisterfahrerin verursacht Kettenreaktion mit tödlichem Ausgang

Ein 84-jähriger Geisterfahrer hat auf der A14 bei Döbeln einen tragischen Unfall verursacht, der eine folgenschwere Kettenreaktion ausgelöst hat. Zunächst fuhr die Geisterfahrerin mit ihrem Opel Corsa in Richtung Dresden, aber später wechselte sie die Fahrtrichtung und kollidierte frontal mit einem Škoda Kamiq. Dieser wurde dann noch durch einen VW Golf eines anderen Fahrers geschleudert. Als die Geisterfahrerin später an einem Stauende auf einen Sattelzug fuhr, kam es zu einem zweiten schweren Unfall. Ein Mann starb, drei Menschen wurden schwer verletzt. Die Autobahn 14 in Richtung Dresden war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Die Polizei ermittelt noch, warum die Geisterfahrerin auf die falsche Spur fuhr.

Eine 84-jährige Geisterfahrer in hat auf der A14 bei Döbeln einen tragischen Unfall verursacht, der eine folgenschwere Kettenreaktion ausgelöst hat. Zunächst fuhr sie mit ihrem Opel Corsa in Richtung Dresden, aber später wechselte sie die Fahrtrichtung und kollidierte frontal mit einem Škoda Kamiq.

Dieser wurde dann noch durch einen VW Golf eines anderen Fahrers geschleudert. Als die 84-Jährige später an einem Stauende auf einen Sattelzug fuhr, kam es zu einem zweiten schweren Unfall. Ein Mann starb, drei Menschen wurden schwer verletzt. Die Autobahn 14 in Richtung Dresden war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt noch, warum die Seniorin auf die falsche Spur fuhr





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