Tragischer Unfall: Ex-FC Bayern Talent stirbt nach Kopfverletzung im Training

Ein chinesisches Fußball-Talent, das zuvor in der FC Bayern World Squad trainierte, starb nach einer schweren Kopfverletzung während eines Trainingsspiels in Spanien. Der 18-Jährige wurde nach einem Zweikampf mit dem Knie am Kopf getroffen und erlitt eine schwere Hirnblutung. Trotz der Bemühungen der Ärzte wurde er für hirntot erklärt. Die Eltern des Spielers wollen ihn jedoch nach China zurück fliegen, um weitere Behandlungen durchführen zu lassen.

Ein Ex- Fußball -Talent des FC Bayern München ist bei einem Trainingsspiel in Spanien so schwer verletzt worden, dass der 18-jährige Chinese wenig später für hirntot erklärt wurde. Zuvor hätten die Ärzte vier Stunden lang intensiv versucht, den jungen Spieler zu retten. Trotz der schockierenden Diagnose wollen seine Eltern weiter versuchen, das Leben des Verteidigers vom Hauptstadtklub Beijing Guoan zu retten und ihn deshalb nach China zurückfliegen zu lassen.

Die Lage sei laut der Ärzte aber aussichtslos, wie spanische Medien auch mit Verweis auf Guos Bruder berichteten. Guo hatte sich den Verbandsangaben zufolge am vergangenen Donnerstag beim Trainingsspiel gegen RC Alcobendas in Madrid verletzt und das Bewusstsein verloren. Laut spanischen Medien soll der Innenverteidiger bei einem Zweikampf von einem Gegenspieler mit dem Knie am Kopf getroffen worden sein. Daraufhin sei es laut Ärzten zu einer schweren Hirnblutung gekommen. Nachdem die Neurologen den Hirntot festgestellt hatten, hielten Mitarbeiter der chinesischen Botschaft in Spanien einen Tag später das Klinikpersonal an, die lebenserhaltenden Maßnahmen fortzusetzen. Am vergangenen Samstag traf schließlich die Familie des Kickers ein. Guo soll nun per Flugzeug zur weiteren Behandlung nach China ausgeflogen werden. 'Wir sind über diesen Unfall zutiefst traurig und werden nicht aufgeben, solange es noch Hoffnung gibt', schrieb der Verband in seiner Mitteilung weiter. Guo war ein großes Talent und spielte zuletzt in der U19-Mannschaft von Beijing Guoan in der Jugendliga der chinesischen Superleague. Dort wurde er laut Medienberichten zum besten Spieler gewählt. 2023 schaffte er den Sprung in das U17-Nationalteam Chinas. Im selben Jahr trainierte er außerdem in der FC Bayern World Squad, einer aus internationalen Talenten unter 19 Jahren zusammengestellten Mannschaft des Rekordmeisters. Derzeit leitet Ex-Bayern-Stürmer Roy Makaay das Team





