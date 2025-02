Tragischer Unfall in Stuttgart: Rentner wird von eigenem Auto überrollt und stirbt

Ein 71-jähriger Mann starb am Mittwochnachmittag in Stuttgart, nachdem er von seinem eigenen Auto überrollt wurde. Das Fahrzeug geriet aufgrund eines Gefälles ins Rollen und begrub den Fahrer unter sich.

Mittwochnachmittag kam es in Baden-Württemberg zu einem tragischen Unfall . Ein 71-jähriger Mann wurde von seinem eigenen Auto überrollt und starb noch an der Unfall stelle. Der Rentner parkte seinen Mercedes auf einem Parkplatz in Stuttgart , als das Fahrzeug aufgrund eines Gefälles ins Rollen geriet. Der Fahrer stürzte und wurde unter das Auto gerissen.

Der Mercedes rollte noch 60 Meter den Abhang hinunter, der Mann wurde mitgeschleift, bis der Wagen auf einer Rasenfläche zum Stehen kam und den Fahrer unter sich begrub. Rettungskräfte eilten dem Mann zu Hilfe, doch für den Rentner kam jede Hilfe zu spät: Er wurde zwischen dem Auto und dem Boden eingeklemmt - seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Hund des Seniors saß während des Vorfalls im Auto und musste dabei zusehen, wie sein Herrchen starb. Der Hund überlebte den Unfall unverletzt und wurde von den Rettungskräften umsorgt





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

UNFALL STUTTGART RENTNER AUTO STERBE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tragischer Unfall in Werl: Kleinkind stürzt aus Fenster – acht Meter in die TiefeIn Werl (NRW) ist ein fünfjähriges Kind aus dem dritten Obergeschoss circa acht Meter in die Tiefe gestürzt. Offenbar hat er das Fenster selbst geöffnet. Der Junge ist sofort in ein Krankenhaus gebracht worden.

Weiterlesen »

Tragischer Unfall: Fünfjähriger Junge stirbt nach Zusammenstoß mit Parkuhr in MuseumEin fünfjähriger Junge ist im Innenhof des Bunbury Museums in Westaustralien von einer abgewanderten Parkuhr erfasst und getötet worden. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des tragischen Unfalls zu klären.

Weiterlesen »

Tragischer Unfall in Hemer - 10-Jährige von Schulbus überrolltUnfallfahrzeug an der Unfallstelle

Weiterlesen »

Tragischer Fallschirmsprung-Unfall: Ann Wick stirbt nach Krebs-ÜberwindungAnn Wick, 54, erkrankte an Brustkrebs im dritten Stadium, besiegte ihn jedoch erfolgreich nach mehreren Chemotherapien. Sie widmete sich ihrer Leidenschaft, dem Fallschirmspringen, doch ein tragischer Unfall führte zu ihrem Tod.

Weiterlesen »

Tragischer Unfall nach Eagles-Sieg: Student stirbt nach SturzNach dem Sieg der Philadelphia Eagles im NFL-Halbfinale kam es zu tragischen Vorfällen. Ein Student stürzte während der Feierlichkeiten von einem Lichtmast und verlor sein Leben.

Weiterlesen »

Tragischer Unfall auf der A2 in Brandenburg: Mann will zu Fuß über die Autobahn und stirbtEin Mann läuft aus unbekannten Gründen über die A2 in Brandenburg und kommt dabei ums Leben. Die Autobahn musste nach dem tragischen Unfall stundenlang gesperrt werden.

Weiterlesen »