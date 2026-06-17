Tragisches Auffinden eines leblosen Kleinkinds auf Schorndorfer Parkplatz - Ermittlungen zur möglichen Hitzeimmission im Auto

Ein lebloses Kleinkind wurde auf einem Parkplatz des DAV Alpinzentrums in Schorndorf gefunden. Die Polizei ermittelt, ob die Mittagshitze die Ursache war, während Rettungskräfte und das DRK im Einsatz waren. Die Ermittlungen werden am Donnerstag fortgesetzt.

Am Mittwoch ereignete sich auf einem Parkplatz in Schorndorf , einer Gemeinde im Rems-Murr-Kreis nahe Stuttgart, ein erschütternder Vorfall, der das ganze Bundesland in Trauer versetzt.

In einem geparkten Fahrzeug des DAV Alpinzentrums wurde ein lebloses Kleinkind aufgefunden. Die zuständigen Polizeibeamten aus dem benachbarten Aalen bestätigten gegenüber dem Zeitungsverlag Waiblingen, dass das Kind bereits tot war, als es gegen 14.30 Uhr aus dem Auto befreit wurde. Wie es zu dem tragischen Tod kam, ist bislang ungeklärt. Die Ermittler prüfen nun, ob das Kind in der Mittagshitze, die mit rund 28 Grad Celsius gemessen wurde, im abgeschlossenen Fahrzeug zurückgelassen wurde.

Ein solcher Verdacht wirft sofort Fragen nach Aufsichtspflicht und Sorgfaltspflicht der Eltern oder Aufsichtspersonen auf, doch zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine konkreten Angaben zu den Verantwortlichen vor. Die Einsatzkräfte handelten sofort nach der Entdeckung. Das Bewusstlose wurde aus dem Fahrzeug gezogen, und sofort wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Trotz der intensiven Reanimationsversuche scheiterte jede Rettungsmaßnahme, und das Kind verstarb noch vor Ort.

Das örtliche Deutsche Rote Kreuz sowie Notfallseelsorger wurden ebenfalls zum Unfallort gerufen, um sowohl medizinische Hilfe zu leisten als auch die psychische Situation für Zeugen und mögliche Angehörige zu betreuen. Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Parkplatz ab, um Spuren zu sichern und mögliche Beweismittel zu sichern.

Mehrere Zeugen wurden bereits befragt, doch bisher gibt es keine verlässlichen Angaben darüber, wer das Fahrzeug zu dem Zeitpunkt innerlich besetzt hatte, ob Eltern anwesend waren, oder ob das Kind eventuell von einer anderen Aufsichtsperson beaufsichtigt wurde. Die Behörden kündigten an, die Untersuchungen am darauffolgenden Donnerstag fortzusetzen. Ziel sei es, die genauen Umstände des Todes zu klären, um gegebenenfalls strafrechtliche Schritte einzuleiten und künftig ähnliche Vorfälle zu verhindern.

Neben der kriminalpolizeilichen Untersuchung wird auch geprüft, ob mögliche Verstöße gegen Aufsichtspflichten vorliegen, die im deutschen Strafrecht als Kindesentführung bzw. Kindervernachlässigung gewertet werden können. Die Stadt Schorndorf hat bereits angekündigt, die Öffentlichkeit über den Fortgang der Ermittlungen zu informieren und Unterstützung für betroffene Familien und Zeugen bereitzustellen.

In der Zwischenzeit bleibt die Gemeinde in tiefer Betroffenheit und fordert von allen Beteiligten, das Geschehene nicht zu vergessen, um ein Bewusstsein für die Risiken von Hitze in geschlossenen Fahrzeugen zu schaffen und das Schicksal des kleinen Opfers zu würdigen





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