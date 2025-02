Tragisches Ende: Zwei weitere Todesopfer nach dem Anschlag in München

Zwei Tage nach dem Anschlag in München, bei dem ein Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi fuhr und mindestens 39 Menschen verletzte, ist ein weiteres Opfer gestorben. Das bayerische Landeskriminalamt (LKA) teilte am Samstag mit, dass die jüngste Verletzte des Angriffs verstorben ist. Nur wenige Minuten später meldete das LKA einen weiteren Todesfall. Es handelt sich um eine 37 Jahre alte Frau, die mit der verstorbenen Tochter zusammen unterwegs war.

Zwei Tage nach dem verheerenden Anschlag in München ist ein weiteres Opfer gestorben. Das bayerische Landeskriminalamt (LKA) teilte am Samstag (15. Februar) um 18 Uhr mit, dass die jüngste Verletzte des Angriffs verstorben ist. Nur wenige Minuten später meldete das LKA einen weiteren Todesfall. Es handelt sich um eine 37 Jahre alte Frau, die mit der verstorbenen Tochter zusammen unterwegs war.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besuchte am Samstag den Tatort und legte eine weiße Rose an einem improvisierten Gedenkort nieder. Am Donnerstag (13. Februar) war ein 24 Jahre alter afghanischer Mann mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi in München gefahren und hatte mindestens 39 Menschen verletzt. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Anschlag einen islamistischen Hintergrund hat. Der 24-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Anhaltspunkte für eine islamistische Motivation seien laut Gabriele Tilmann, Leitende Oberstaatsanwältin der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München, unter anderem die Aussage von Polizisten, der Fahrer habe nach der Tat „Allahu Akbar“ gerufen. „Wir sind in tiefer Trauer über den Tod der beiden Schwerverletzten. Besonders grausam ist, dass diese unfassbare Tat, zwei so junge Leben gekostet hat“, erklärt Claudia Weber, ver.di Bezirksgeschäftsführerin in München, in einer Mitteilung. „Es gibt keine Worte, die diesem Moment gerecht werden können.“ Aus einem Gerichtsurteil gegen die Ablehnung seines Asylantrags aus dem Oktober 2020 geht hervor, soll der 24-Jährige über seine Fluchtgeschichte gelogen haben. Im April 2021 erließ die Stadt München jedoch einen Duldungsbescheid und im Oktober 2021 eine Aufenthaltserlaubnis für den 24-Jährigen. Die Tat hat eine Woche vor der Bundestagswahl Streit unter politischen Parteien ausgelöst, welche Schlüsse daraus gezogen werden müssen. Bundeskanzler Scholz forderte beim Besuch des Anschlagsortes harte Konsequenzen. „Solche Dinge sollten sich nicht zutragen“, sagte er.





RTL_com / 🏆 101. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Anschlag München Gewerkschaft Verdi Islamismus Asyl Terrorismus Olaf Scholz Bundeskanzler

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Anschlag in München: Kind nach Anschlag in München gestorbenZwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration in München sind ein zweijähriges Kind und dessen 37-jährige Mutter an den Verletzungen gestorben.

Weiterlesen »

Zwei Tage nach Anschlag auf Demo in München: Kind (2) und Mutter (37) totNach Münchner Anschlag: Abschiebedebatte wieder angeheizt

Weiterlesen »

Zwei Tote bei Anschlag auf Demo in MünchenZwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration in München sind eine Mutter und ihre kleine Tochter an ihren schweren Verletzungen gestorben. Der 24-jährige Afghane, der mit seinem Auto in die Demonstration der Gewerkschaft Verdi fuhr, sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Hintergrund aus.

Weiterlesen »

Anschlag auf Demonstration in München: Zwei Tote, darunter ein KleinkindZwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi in München sind ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter an ihren Verletzungen gestorben. Der 24-jährige afganische Täter sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen werden von der Bundesanwaltschaft übernommen, die von einem islamistischen Hintergrund der Tat ausgeht.

Weiterlesen »

Anschlag in München: Auto rast in Demonstranten - Zwei Kinder schwer verletztEin Auto hat am Donnerstagvormittag in München in eine Menschenmenge gerast, bei der eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi stattfand. Zwei Kinder wurden schwer verletzt. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Täter fest. Der Vorfall wird von Politikern als mutmaßlicher Anschlag bezeichnet.

Weiterlesen »

FC Bayern München Reagiert auf Anschlag in MünchenDer FC Bayern München drückt in einer offiziellen Stellungnahme seine Anteilnahme an den Opfern des mutmaßlichen Anschlags in der Münchner Innenstadt aus. Der Verein betont die enge Verbindung zur Stadt München und wünscht den Verletzten eine schnelle Genesung.

Weiterlesen »