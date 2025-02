Tragisches ICE-Unfall in Hamburg: Opfer, Verletzte und Ermittlungen

Nach einem schweren Unfall, bei dem ein ICE in Hamburg mit einem Lastwagen kollidierte, ist ein Mensch gestorben und 25 weitere verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Nach einem schweren Unfall , bei dem ein ICE mit einem Sattelzug in Hamburg kollidierte, ermittelt die Polizei zur Unfall ursache. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag an einem halbgeschlossenen Bahnübergang mit Lichtzeichenanlage im Stadtteil Rönneburg. An Bord des Zuges befand sich auch der Comedian Bernhard Hoëcker, der unverletzt blieb. Tragischerweise kam ein 55-jähriger Reisender trotz intensiver medizinischer Versorgung auf dem Weg ins Krankenhaus im Rettungswagen ums Leben.

25 weitere Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. 6 Insassen aus dem ICE wurden wegen mittelschwerer Verletzungen behandelt, 19 erlitten leichte Verletzungen. Der ICE war mit 291 Fahrgästen auf dem Weg nach Bremen und München, als er gegen den mit Bahnschienen beladenen Lastwagen stieß. Es entstand erheblicher Sachschaden am Zug, dem Lastwagen und am Oberbau der Gleisanlagen. Die Höhe des Schadens konnte die Bundespolizei noch nicht beziffern. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Lastwagen mit dem Eisenbahntraffic im Konflikt. Die Reparaturarbeiten am zweiten Gleis dauerten an. Es müssten noch die Oberleitung repariert und einige beschädigte Schwellen ausgetauscht werden. 'Eine Prognose können wir derzeit noch nicht geben, arbeiten aber unter Hochdruck daran, auch das zweite Gleis wieder schnellstmöglich für den Zugverkehr freizugeben', sagte ein Bahnsprecher. Die Beschädigungen am Zug waren so stark, dass er in der Nacht von der Unglücksstelle abgeschleppt werden musste. Ein Gleis wurde für den Zugverkehr wieder freigegeben. Gegen den Lastwagenfahrer, einen 34 Jahre alten Rumänen, laufen Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Verdachts der fahrlässigen Tötung. Atemalkohol- und Drogentests seien negativ verlaufen, hieß es. Der 34-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden.





ICE Unfall Hamburg Bahnübergang Tödlicher Unfall

