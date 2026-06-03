Tragisches Unglück bei Militärübung in Südwestengland

Ein Hubschrauber der britischen Royal Navy stürzte bei einer nächtlichen Militärübung in Südwestengland in ein Feld. Drei Marine-Angehörige kamen ums Leben.

Ein tragisches Unglück ereignete sich bei einer nächtlichen Militärübung in Südwestengland . Ein Hubschrauber der britischen Royal Navy stürzte in ein Feld nahe Sourton Down bei Okehampton in der Grafschaft Devon.

Drei Marine-Angehörige kamen dabei ums Leben. Der Absturz ereignete sich kurz vor 4 Uhr morgens. Der Helikopter vom Typ Merlin Mk4 war auf einem Trainingsflug unterwegs. Die Royal Navy bestätigte den Tod der drei Besatzungsmitglieder.

Der Chef der Royal Navy, General Sir Gwyn Jenkins, zeigte sich erschüttert. Der Verlust sei ein großer Schock für die gesamte Marinegemeinschaft. Die Polizei bestätigte, dass sich zahlreiche Rettungskräfte am Absturzort befanden. Rund um die Straßen A386 und A30 kam es zu Sperrungen.

Die Unglücksstelle liegt in der Nähe des Militärgeländes Okehampton Battle Camp am Rand des Dartmoor-Nationalparks. Dort trainieren regelmäßig Crews der sogenannten Commando Helicopter Force. Der Verteidigungsminister John Healey äußerte sich zu dem Unglück. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, um den Grund für den Absturz zu klären





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