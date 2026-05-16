Ein Militärreiter der "King's Troop Royal Horse Artillery" ist bei der berühmten Royal Windsor Horse Show tödlich verunglückt. Der Soldat stürzte kurz nach einer Vorführung von seinem Pferd und erlag noch am Unglücksort seinen schweren Verletzungen.

Tragödie vor den Augen von König Charles (77)! Bei der berühmten " Royal Windsor Horse Show " ist am Freitagabend ein Militärreiter der "King's Troop Royal Horse Artillery" tödlich verunglückt.

Der Soldat stürzte kurz nach einer Vorführung gegen 19 Uhr von seinem Pferd und erlag noch am Unglücksort seinen schweren Verletzungen. Der Buckingham-Palast erklärte, Charles sei "zutiefst schockiert und traurig". Der König wolle der Familie persönlich sein Beileid aussprechen. und weitere Mitglieder der Royal Family befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Arena – erfuhren laut Palast aber erst später vom Ernst der Lage, heißt es in der "Daily Mail".bestätigte den Todesfall offiziell.

Ein Sprecher erklärte: "Mit großem Bedauern geben wir bekannt, dass ein Mitglied der King's Troop Royal Horse Artillery am Freitag, dem 15. Mai, nach einem tragischen Vorfall bei der Royal Windsor Horse Show verstorben ist.

". König Charles (77) überreichte am Samstag trotz des Unglücks bei der "Royal Windsor Horse Show" einen Pokal an einen berittenen Soldatenwerde "als ungeklärt, aber nicht verdächtig" eingestuft. Ermittler arbeiten nun gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium und der Defence Accident Investigation Branch daran, die genaue Ursache des Unglücks zu klären. Der leitende Polizeibeamte Michael Loebenberg sagte: "Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Hinweise auf verdächtige Umstände gefunden".

Die Royal Windsor Horse Show wird trotz des Todesfalls fortgesetzt – allerdings ohne weitere Auftritte der "King's Troop". Auch der Monarch erschien am Samstagmorgen wieder auf dem Gelände und traf dort gemeinsam mit Herzog Edward und Herzogin Sophie Mitglieder der betroffenen Truppe. Die Royal Windsor Horse Show gilt seit Jahrzehnten als eines der wichtigsten und beliebteste





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