Tragödie in den Malediven: Italienische Forschergruppe in Unterwasserhöhlen verschollen

Ein fatales Tauchabenteuer im Vaavu-Atoll endete für eine Gruppe italienischer Wissenschaftler und ihren Tauchlehrer tödlich. Ermittlungen suchen nach der Ursache in 50 Metern Tiefe.

Die paradiesischen Gewässer der Malediven wurden Schauplatz einer tiefgreifenden Tragödie, als eine Gruppe italienischer Meeresforscher sowie ihr begleitender Tauchlehrer bei einem Einsatz in den Unterwasserhöhlen des Vaavu-Atoll s ums Leben kamen.

Was als wissenschaftliche Expedition begann, verwandelte sich innerhalb weniger Stunden in einen verzweifelten Rettungseinsatz, der jedoch nur ein trauriges Ergebnis lieferte. Die Gruppe startete ihren Tauchgang am Donnerstagmorgen gegen 11 Uhr, wobei das Team von einem Safarischiff namens Duke of York aus operierte. Als die Taucher nach einer beträchtlichen Zeitspanne nicht an die Oberfläche zurückkehrten, wuchs die Sorge an Bord.

Stefano Vanin, ein Entomologe, der ebenfalls Teil der Reise war, berichtete, dass die Besatzung das Gebiet zunächst eine Stunde lang intensiv absuchte, bevor schließlich die lokalen Behörden alarmiert wurden. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der komplexen Topografie der Unterwasserhöhlen als äußerst schwierig. Die erste Leiche, die geborgen werden konnte, war die des Tauchlehrers Gianluca Benedetti. Er wurde am Eingang der Höhle aufgefunden, wobei seine Tauchflaschen bereits vollständig geleert waren.

Militärtaucher waren im Einsatz, um den Körper aus der Tiefe zu heben. Die Situation für die übrigen Mitglieder der Gruppe ist weitaus prekärer, da man vermutet, dass sie sich tiefer in einer der Kammern des Höhlensystems befinden. Zu den Vermissten gehören die renommierte Ökologie-Professorin Monica Montefalcone, ihre Tochter Giorgia Sommacal, die Wissenschaftlerin Muriel Oddenino sowie der Absolvent Federico Gualtieri, alle verbunden mit der Universität Genua. Spezialtaucher wurden angefordert, um die Suche am darauffolgenden Samstag fortzusetzen.

Die Ermittler stehen nun vor der Herausforderung, die genauen Todesursachen in einer Tiefe von etwa 50 Metern zu rekonstruieren. Eine erste Theorie befasst sich mit der physiologischen Gefahr tiefer Tauchgänge. Es wird vermutet, dass eine sogenannte Sauerstoffvergiftung eingetreten sein könnte. Dieses Phänomen tritt auf, wenn das verwendete Atemgasgemisch für die erreichte Tiefe nicht geeignet ist und der Sauerstoffgehalt im Blut toxische Werte erreicht, was zu plötzlichen Bewusstlosigkeiten führen kann.

Zudem ist der Indische Ozean für seine unberechenbaren und oft extrem starken Strömungen bekannt, die Taucher schnell von ihrem geplanten Weg abbringen können. Dennoch halten Experten, wie sie in Berichten von La Repubblica zitiert werden, eine Desorientierung innerhalb des Höhlensystems für die wahrscheinlichere Ursache. Das Tauchen in Höhlen gilt als eine der gefährlichsten Disziplinen des Sporttauchens, da bereits ein geringer Verlust der Sichtweite durch aufgewirbelten Sediment führt, dass man die Orientierung komplett verliert.

Ein Freund der Opfer beschrieb diesen Zustand als einen regelrechten Albtraum, bei dem man in absoluter Dunkelheit oder Trübung nicht mehr weiß, in welche Richtung der Ausgang liegt. Ein entscheidendes Indiz hierfür ist eine Nitrox-Flasche, die bei Gianluca Benedetti gefunden wurde. Nitrox, ein Gemisch aus Stickstoff und Sauerstoff, wird üblicherweise beim Aufstieg genutzt, um die Dekompressionszeit zu verkürzen und den Körper an den Druckunterschied anzupassen.

Da diese Flasche unbenutzt war, ist davon auszugehen, dass die Gruppe den Aufstieg niemals einleiten konnte. Ein weiterer Aspekt der Ermittlungen betrifft die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Berichten zufolge war die Expedition eigentlich nur für Tauchgänge bis zu einer Tiefe von 30 Metern geplant. Für tiefer gelegene Bereiche sind spezielle Genehmigungen erforderlich, die das Team laut ersten Erkenntnissen nicht besessen haben soll.

Dass sie in eine Tiefe von 50 Metern vordrangen, könnte somit ein entscheidender Faktor für das Unglück gewesen sein. Um letzte Gewissheit zu erlangen, werden die Tauchcomputer der Verstorbenen ausgewertet, die präzise Daten über die Tiefe und die Zeitintervalle liefern.

Zudem hoffen die Ermittler, dass Körperkameras, die einige der Forscher getragen haben könnten, Aufnahmen des Geschehens liefern, um die letzten Momente der Gruppe zu verstehen





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