Tragödie während einer Klassenfahrt in Niedersachsen: 11-jähriger Schüler stirbt nach medizinischem Notfall

Ein 11-jähriger Schüler ist nach einem medizinischen Notfall während einer Klassenfahrt in Niedersachsen gestorben. Die Lehrer und Rettungskräfte versuchten noch, den Jungen zu reanimieren, aber es blieb bei einem Verlust.

Tragödie während einer Klassenfahrt in Niedersachsen : Ein 11-jähriger Schüler ist nach einem medizinischen Notfall gestorben. Die Lehrer und Rettungskräfte versuchten noch, den Jungen zu reanimieren, aber es blieb bei einem Verlust.

Wie die Polizei mitteilte, konnte nur noch der Tod des Kindes festgestellt werden. Der Junge aus der Region Hannover hatte zunächst Atemnot, dann verlor er das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Die Lehrer begannen sofort mit den Rettungsmaßnahmen, wobei sie telefonisch von der Rettungsleitstelle unterstützt wurden. Ein Hubschrauber wurde alarmiert, aber alle Rettungsversuche blieben ohne Erfolg.

Um 14.40 Uhr wurde das Kind für tot erklärt. Die Lehrkräfte kümmerten sich um die rund 50 Viertklässler aus einer Grundschule der Region Hannover und hielten sie von den Rettungsmaßnahmen fern. Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um die Kinder und Lehrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden bei dem Vorfall im Landkreis Hameln-Pyrmont vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht die Umstände des Todes des Kindes. Die Lehrkräfte und die Rettungskräfte haben sich bemüht, den Jungen zu retten, aber es blieb bei einem Verlust. Die Gemeinschaft ist in Trauer und versucht, die Familie des Kindes zu unterstützen





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