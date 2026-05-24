Trailer zu Der perfekte Urlaub verspricht chaotischen Kurztrip mit dem gesamten Ensemble

Der neue Trailer zum Film Der perfekte Urlaub zeigt das vertraute Ensemble aus Das perfekte Geheimnis auf einem turbulenten Kurztrip im Süden. Regisseur Bora Dagtekin führt das Team erneut zusammen, während neue Darstellerin Diana Amft frischen Wind bringt. Der Film erscheint am 22. Oktober 2026 in den deutschen Kinos und knüpft an den Erfolg des ersten Teils an.

Der erste Trailer zu dem neuen Film Der perfekte Urlaub ist nun im Netz zu sehen und wirft einen Vorgeschmack auf das kommende Abenteuer des Ensembles aus Das perfekte Geheimnis.

Nach dem chaotischen Spieleabend, in dem alle verborgenen Geheimnisse ans Licht kamen, beschließen die Freund*innen einen kurzen Trip in den Süden. Was zunächst nach Erholung klingt, entwickelt sich rasch zu einer emotionalen Zerreißprobe, denn die Enthüllungen des Abends lassen sich auf der gemeinsamen Reise nicht einfach ausblenden. Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin führt das gesamte Team erneut zusammen. Neben den bekannten Gesichtern Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz und Florian David Fitz kehrt das komplette Ensemble zurück.

Neu hinzugekommen ist Diana Amft, die die Rolle der besten Freundin von Carlotta übernimmt und dem Film zusätzliche Frische verleiht. Der Film knüpft an den Erfolg des ersten Teils an, der bereits über fünf Millionen Kinobesucher verzeichnete und 2019 in den Kinojahrescharts als beste deutsche Produktion rangierte. Die Originalvorlage stammt aus dem italienischen Film Perfetti Sconosciuti, der weltweit Rekorde für die meisten Neuverfilmungen hielt. Nach langwierigen Verhandlungen mit dem italienischen Rechteinhaber konnte Dagtekin schließlich die Genehmigung erhalten, die Geschichte weiterzuführen.

Damit ist Der perfekte Urlaub die bislang einzige offizielle Fortsetzung dieses Stoffes und ein echtes Filmwunder, das zeigt, wie sehr das Konzept bei Publikum und Produzenten Anklang findet. Der offizielle Kinostart ist für den 22. Oktober 2026 geplant. Bis dahin haben Interessierte, die den ersten Teil noch nicht gesehen haben, genug Zeit, diesen nachzuholen und sich auf die Fortsetzung einzustimmen.

Die Marketingkampagne hebt besonders die Mischung aus Comedy, Drama und leichtem Krimi hervor, die das Publikum in den Bann ziehen soll. Der Trailer verspricht humorvolle Dialoge, überraschende Wendungen und eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen aus dem südeuropäischen Setting. Wer die Charaktere aus dem ersten Film kennt, darf sich auf weitere tiefgründige Entwicklungen freuen, während neue Zuschauer einen leicht zugänglichen Einstieg finden. Die Produzenten hoffen, dass sowohl Fans als auch Neulinge den Film gemeinsam im Kino erleben und damit einen weiteren Kassenerfolg feiern werden.

Zusätzlich zu den bekannten Schauspielern bringt das Projekt neue Talente hinter die Kamera, wobei besonderes Augenmerk auf ein authentisches Setting und ein dynamisches Sounddesign gelegt wird. Der Film soll nicht nur unterhalten, sondern auch Fragen zu Freundschaft, Vertrauen und den Folgen von Wahrheiten, die im Licht des Alltags ans Licht kommen, aufwerfen. Die Kombination aus bekannten Gesichtern, frischem Cast, einem bewährten Regisseur und einer starken Vorlage lässt hohe Erwartungen an den kommerziellen und kritischen Erfolg entstehen.

Das Publikum darf sich auf ein rund 120 Minuten langes Filmerlebnis freuen, das sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken anregt. Die Vorfreude ist bereits spürbar, und die Social‑Media‑Reaktionen auf den Trailer zeigen, dass die Vorfreude auf den Herbst 2026 weiter wächst





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