Train collides with school bus, multiple fatalities reported in Belgium

A train collided with a school bus in Buggenhout, a city between Antwerp and Brussels, resulting in multiple fatalities. The accident occurred at a railway crossing, and the train was already braking when the school bus crossed the tracks.

Ein Zug kollidierte am Dienstagmorgen mit einem Schulbus. Laut VRT News gibt es mehrere Todesopfer. Das Unglück ereignete sich an einem Bahnübergang in Buggenhout , einer Stadt zwischen Antwerp en und Brüssel.

Wie belgische Medien berichten, war der Zug noch rund einen Kilometer vom Bahnhof entfernt und bremste bereits. Um 8.08 Uhr fuhr der Schulbus auf den Bahnübergang. Die Schranken waren, das sei auf Aufnahmen der Überwachungskameras zu sehen, schon geschlossen. Der Sprecher von Infrabel, der belgischen Behörde für Eisenbahninfrastruktur, teilte mit: 'Die Aufnahmen zeigen, dass die Schranken geschlossen und die Ampel rot war.

Wir wissen nicht, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Wie viele Tote und Verletzte es gibt, ist derzeit noch unklar. Rund 100 Fahrgäste des Zuges wurden inzwischen evakuiert und betreut. Der Schulbus, ein Kleintransporter, war offenbar mit sieben Schulkindern, dem Fahrer und einer Begleitperson besetzt.

Nach Angaben der Bundespolizei war der Bus auf dem Weg zu einer Förderschule, wo Kinder der Sekundarstufe (in Belgien die Klassen 7 bis 12) unterrichtet werden. Die belgische Innenministerin Bernard Quintin postete auf X: 'Meine Gedanken gelten den Opfern und ihren Angehörigen. Ich wünsche den Verletzten viel Kraft.





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