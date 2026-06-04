Trainer Alexander Blessin verlässt FC St. Pauli nach Abstieg in die 2. Liga

Trainer Alexander Blessin verlässt den FC St. Pauli nach dem Abstieg in die 2. Liga. Blessin wird die Hamburger verlassen, da Coach und Verein nicht über die zukünftige Ausrichtung einigen konnten.

Knapp drei Wochen nach dem Abstieg in die 2. Liga ist die Entscheidung beim FC St. Pauli endlich gefallen. Trainer Alexander Blessin (53) wird die Hamburger trotz Vertrag bis 2027 nach BILD-Informationen verlassen.

Offenbar wurden sich Coach und Verein nicht einig über die zukünftige Ausrichtung. Am Ende wurden es fast drei Wochen, in denen im Hintergrund viele Gespräche geführt und Ideen ausgetauscht wurden. Dabei kam man nach BILD-Informationen nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Die logische Konsequenz: die Trennung.

Blessin kam 2024 von Union St. Gilloise (Belgien) als Nachfolger von Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (33/jetzt Brighton) zu. Für St. Pauli heißt es nun, zeitnah einen neuen Trainer zu finden. Vorbereitet auf ein Blessin-geht-Szenario dürften die Bosse sicher sein. Klar ist: Ein direkter Wiederaufstieg wird eine knallharte Aufgabe mit den Mit-Absteigern Wolfsburg und Heidenheim, dazu ambitionierten Zweitliga-Teams wie Hannover, Hertha, Lautern oder Kiel





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