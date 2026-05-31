Trainer-Beben in Europa: Bayer Leverkusen und AC Milan im Ringen um Oliver Glasner

Der europäische Fußball erlebt eine Transferwelle auf der Trainerbank. Nach der Entlassung von Arne Slot beim FC Liverpool und dem Wechsel von Andoni Iraola zu den Reds steht Bayer Leverkusen vor der Herausforderung, einen Nachfolger für Kasper Hjulmand zu finden. Oliver Glasner ist der Wunschkandidat, doch der AC Milan buhlt ebenfalls um den Österreicher. Die Zeit drängt für die Werkself.

Das europäische Trainer-Karussell dreht sich unaufhörlich weiter. Nachdem der FC Liverpool am Samstag Arne Slot entlassen hatte, stand für Bayer Leverkusen fest: Andoni Iraola muss trotz vielversprechender Gespräche von der Kandidatenliste gestrichen werden.

Der Baske wird von Bournemouth zu Liverpool wechseln und dort die Nachfolge von Jürgen Klopp antreten. In Leverkusen hingegen sucht man händeringend einen Nachfolger für Kasper Hjulmand, der trotz Vertrags bis 2027 nach der verpassten Champions-League-Qualifikation keine Zukunft mehr bei der Werkself hat. Die Hoffnung ruht auf Oliver Glasner, dem ehemaligen Trainer von Eintracht Frankfurt, der seit Wochen als Wunschkandidat gilt. Mit seinem Management sind die Gespräche bereits weit fortgeschritten.

Glasner hat Crystal Palace in dieser Saison zu historischen Erfolgen geführt: dem Gewinn der Conference League, des FA Cups und des englischen Supercups 2025. Doch der Österreicher ist heiß begehrt, denn auch der AC Milan hat ihn als neuen Trainer auserkoren. Laut der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport wird Glasner am Dienstag zu Gesprächen in Mailand erwartet. Er könnte gemeinsam mit Ralf Rangnick, der als Sportdirektor im Gespräch ist, bei den Rossoneri einsteigen.

Rangnick soll am Montag ein entscheidendes Treffen mit der Milan-Geschäftsführung führen. Milan hatte nach dem Ende der Saison Massimiliano Allegri entlassen, nachdem dieser mit dem Team am letzten Spieltag die Champions-League-Qualifikation verpasst hatte. Der erreichte Platz 5 reicht nur für die Europa League. Sollte Glasner sich für Mailand entscheiden, stünde Bayer Leverkusen vor einem Scherbenhaufen.

Die Alternativen auf dem Trainermarkt schwinden zusehends. Filipe Luis, der als Kandidat gehandelt wurde, wechselt nach Monaco, und Michel verlässt Girona, um zu Ajax Amsterdam zu gehen. Mit jedem Tag, der verstreicht, verliert Bayer wertvolle Zeit in der Kaderplanung. Dabei ist den Verantwortlichen bereits seit März bewusst, dass der Trainerposten neu besetzt werden muss.

Die Spieler fragen sich, wer sie in der nächsten Saison coachen wird, und die Fans sind ungeduldig. Sportdirektor Simon Rolfes steht unter Druck: Er muss nicht nur einen Trainer finden, der das Team wieder in die Champions League führt, sondern auch die Mannschaft zusammenhält. Stars wie Florian Wirtz und Jeremie Frimpong überlegen, bei einem Verpassen der Königsklasse den Verein zu verlassen. Die Werkself braucht dringend eine Lösung.

Doch nicht nur in Leverkusen ist die Lage angespannt. Das Trainer-Beben erfasst ganz Europa. Liverpool reagierte auf die enttäuschende Saison mit der Entlassung von Slot, der trotz eines guten Starts nicht die Erwartungen erfüllte. Bournemouth wiederum muss sich nach Iraolas Abgang einen neuen Coach suchen.

In Mailand hofft man, mit Glasner und Rangnick eine neue Ära einzuläuten. Glasner selbst zögert: Ein Wechsel zu Milan wäre sportlich reizvoll, aber die Bundesliga ist ihm vertraut. Leverkusen bietet ihm eine Mannschaft mit hohem Potenzial, aber die Champions League ist nicht sicher. Der Österreicher will sich wohl noch diese Woche entscheiden.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob Bayer den Zuschlag bekommt oder doch der italienische Traditionsklub. Eines ist sicher: Der Trainermarkt bleibt in Bewegung, und die Entscheidung von Oliver Glasner wird weitreichende Folgen haben - für Leverkusen, Mailand und den gesamten europäischen Fußball





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oliver Glasner Bayer Leverkusen AC Milan Trainersuche Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Leverkusen gegen Jena: Anstoß im Ernst-Abbe-Sportfeld um 18 UhrBayer 04 Leverkusen wird am 20. Juli im Ernst-Abbe-Sportfeld gegen den F.C. Carl Zeiss Jena antreten. Die Partie findet statt, um die Spielzeit für die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison zu testen. Die Jenaer können sich auf ein tolles Ereignis freuen, da sie sich in den kommenden Wochen bereits zwei Erstligisten in der ad hoc arena begrüßen dürfen. Das Wiedersehen zwischen Leverkusen und Jena wird sicherlich die Fans des F.C. Carl Zeiss Jena begeistern.

Read more »

Bayer Aktie: Neues Kursziel - CTS Eventim, Deutsche Telekom, Elmos, Laiqon und Suss MicroTecWo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo 'die Musik spielt' und welche Themen an der Börse aktuell besonders

Read more »

Märkte am Morgen: Delivery Hero, MTU, Lufthansa, TUI, Airbus, Bayer, Space XNach der außergewöhnlichen Feiertagskonstellation - Pfingstmontag mit Handel in Deutschland, Memorial Day ohne Handel in den USA - tritt der DAX heute leicht auf die Bremse (-0,3 % erwartet). Gestern hatte

Read more »

Er will zu Liverpool! Nächster Trainer-Korb für Bayer LeverkusenBayer Leverkusen ist auf Trainersuche. Wunschkandidat Andoni Iraola strebt einen Wechsel zum FC Liverpool an - Bayer guckt in die Röhre.

Read more »