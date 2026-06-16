Trainer-Beben in Europas Basketball: Ataman-Raus, Pešić-Abschied und Gavel-Chaos

Die europäische Basketballszene erlebt turbulente Tage. Nach Svetislav Pešić beendet auch Ergin Ataman seine Ära bei Panathinaikos. In Griechenland brennt die Luft, während in Deutschland der Nachfolger für Pešić gesucht wird. Drei große Trainerwechsel sorgen für Furore.

In der europäischen Basketballlandschaft geht eine Ära zu Ende. Die Trainer-Legende Svetislav Pešić (76) beendet nach der Final-Serie gegen Alba Berlin seine große Karriere beim einzigen deutschen Euroleague -Vertreter.

Als potenzieller Nachfolger wird der ehemalige Münchner Anton Gavel (41) gehandelt, der jedoch noch bei den BMA365 Bamberg Baskets unter Vertrag steht, sodass hinter den Kulissen über eine mögliche Ablöse verhandelt wird. Dieser personelle Wechsel ist jedoch nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem wahren Trainer-Beben, das aktuell Europas Top-Basketball erschüttert. Das Epizentrum liegt in Griechenland, wo ebenfalls eine legendäre Ära zu Ende ging: Panathinaikos Athen und der türkische Star-Trainer Ergin Ataman (60) haben nach drei Jahren getrennte Wege eingeschlagen.

Diese Entscheidung fiel in einer Aussprache mit dem skandalumwitterten Klub-Patron Dimitris Giannakopoulos (52). Ataman hatte in der vergangenen Saison mit Panathinaikos das Top-Four-Turnier der Euroleague verpasst, obwohl der Klub über den größten Spieler-Etat der Geschichte von rund 27 Millionen Euro verfügte. Die Demütigung perfektionierte sich, als Erzrivale Olympiakos Piräus sowohl die europäische Krone als auch den griechischen Meistertitel in der eigenen Halle gewann.

Ataman war während seiner Amtszeit immer wieder durch Konflikte mit Schiedsrichtern, Offiziellen, anderen Trainern, Fans und Verbänden aufgefallen und war mehrfach aus Hallen verwiesen worden. In einem offiziellen Abschiedsvideo zeigte sich Ataman dann versöhnlich: Er sprach von einer fantastischen Zeit in Athen, betonte seinen Stolz auf die vier gewonnenen Pokale - darunter der Euroleague-Titel und die Meisterschaft 2024 sowie zwei griechische Pokalsiege - und erklärte, es sei nun Zeit für eine neue Ära.

Klub-Inhaber Giannakopoulos lobte Ataman als liebste Person im europäischen Basketball, ließ aber auch die langjährige Verschwörungstheorie gegen die Euroleague und den griechischen Verband wieder aufleben, die für mangelnde Titel verantwortlich gemacht wurden. Als heißer Nachfolgekandidat bei Panathinaikos gilt laut Berichten die Trainer-Legende Zeljko Obradovic (66), der als erfolgreichster Vereinstrainer Europas im November frustriert bei Partizan Belgrad zurückgetreten war. Sein Weggang hatte einen Fan-Aufstand ausgelöst, der erfolglos blieb.

Doch das Trainerkarussell dreht sich weiter: Bei ARIS Thessaloniki wurde die ehemalige Spieler-Ikone Vassilis Spanoulis (43) als neuer Trainer vorgestellt. Spanoulis, einer der erfolgreichsten griechischen Basketballer aller Zeiten, hatte im Frühjahr wegen chaotischer Zustände seinen Posten beim Euroleague-Klub AS Monaco aufgegeben und war zwischendurch auch beim FC Bayern im Gespräch. Er unterschrieb bei ARIS einen Dreijahresvertrag und bleibt parallel griechischer Nationaltrainer. Einen weiteren spektakulären Wechsel gab es bei EuroCup-Vertreter Hapoel Jerusalem, wo Sasa Obradovic (57) einen Vertrag bis 2029 unterzeichnete.

Der Serbe war zuvor nach nur einer halben Saison bei seinem Herzensklub Roter Stern Belgrad entlassen worden. Drei große Trainer-Beben innerhalb kürzester Zeit unterstreichen den Umbruch im europäischen Spitzenbasketball





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ergin Ataman Svetislav Pešić Anton Gavel Panathinaikos Athen Euroleague

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Beben im Urlaubsparadies: Erdstoß der Stärke 5,1 – Seismologen geben noch keine EntwarnungEin Erdbeben der Stärke 5,1 hat die Urlaubsregion Peloponnes in Griechenland erschüttert. Das Epizentrum lag vor der Küste von Methoni. Bislang gibt es keine Meldungen über Schäden, doch Experten mahnen zur Vorsicht und geben keine Entwarnung.

Read more »

Leipzigs Trainer-Beben: Ist ein Klopp-Zoff der Grund für das Werner-Aus?Trainer-Beben bei RB Leipzig! Ole Werner steht vor dem Aus – ist ein Zoff mit Jürgen Klopp der Grund dafür?

Read more »

Trainer-Beben in Mailand: Berichten zufolge wird Ruben Amorim Nachfolger von AllegriNach einer enttäuschenden Saison und dem Aus von Massimiliano Allegri steht die AC Mailand offenbar kurz vor der Verpflichtung von Ruben Amorim als neuem Cheftrainer. Berichten zufolge gibt es eine grundsätzliche Einigung über einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Read more »

FC Grimma trennt sich vom Trainer und ernennt Co-Trainer zu NachfolgerDer FC Grimma trennt sich vom Trainer Marcus Dörfer und ernennt seinen Co-Trainer Benjamin Förster zu seinem Nachfolger. Der Verein aus Sachsen, der in der NOFV-Oberliga Süd spielte, stürzte in die 6. Liga ab. Der Vertrag von Marcus Dörfer wird nicht verlängert und Benjamin Förster soll Grimma nun zurück in die 5. Liga bringen.

Read more »