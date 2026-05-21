Trainer-Chaos in der Handball-Branche: Kielce sucht Nachfolger

Der Abgang des ehemaligen Weltklasse-Mittelmanns aus Frankreichs Nationalmannschaft hat die Trainer-Mechanismen in der Handball-Branche in Europa in Gang gesetzt. Kielce, das Team, das den Spieler zuletzt trainierte, sucht nun einen Nachfolger. Die Suche nach dem neuen Trainer hat bereits Auswirkungen auf andere Klubs. Es wird spekuliert, dass die Polen aus Kielce bei Uros Zorman (46) gelandet sind, der aktuell Nationaltrainer seines Heimatlandes Slowenien ist. Die Suche nach dem neuen Trainer könnte auch Auswirkungen auf den Klub aus Ljubljana haben, da der Verein die Lücke nach Zormans Abgang füllen muss. Nach Informationen von SPORT BILD spielt Ales Pajovic (47/Slowene), Trainer der SG Flensburg-Handewitt, eine Rolle. Pajovic soll das Interesse des Klubs aus Slowenien geweckt haben. Außerdem hatte ihn der international tätige Berater Andrej Golic (52) zuletzt auf dem Markt platziert – trotz Vertrags bis 2027 in Flensburg, das am Donnerstag (20 Uhr, live bei Dyn) beim SC Magdeburg antritt. Das wiederum würde eine Trainer-Lücke an der Ostsee zur Folge haben. In der Branche kursieren bereits Gerüchte über mögliche Pajovic-Nachfolger. Genannt werden Dagur Sigurdsson (53), der aktuell Nationaltrainer in Kroatien ist. Misha Kaufmann (42), der seit vergangenem Sommer den TVB Stuttgart coacht. Und auch der Karussell-Auslöser Talant Dujshebaev wird gehandelt.

Der Abgang des ehemaligen Weltklasse-Mittelmanns aus Frankreichs Nationalmannschaft hat die Trainer -Mechanismen in der Handball -Branche in Europa in Gang gesetzt. Kielce , das Team, das den Spieler zuletzt trainierte, sucht nun einen Nachfolger.

Die Suche nach dem neuen Trainer hat bereits Auswirkungen auf andere Klubs. Es wird spekuliert, dass die Polen aus Kielce bei Uros Zorman (46) gelandet sind, der aktuell Nationaltrainer seines Heimatlandes Slowenien ist. Die Suche nach dem neuen Trainer könnte auch Auswirkungen auf den Klub aus Ljubljana haben, da der Verein die Lücke nach Zormans Abgang füllen muss. Nach Informationen von SPORT BILD spielt Ales Pajovic (47/Slowene), Trainer der SG Flensburg-Handewitt, eine Rolle.

Pajovic soll das Interesse des Klubs aus Slowenien geweckt haben. Außerdem hatte ihn der international tätige Berater Andrej Golic (52) zuletzt auf dem Markt platziert – trotz Vertrags bis 2027 in Flensburg, das am Donnerstag (20 Uhr, live bei Dyn) beim SC Magdeburg antritt. Das wiederum würde eine Trainer-Lücke an der Ostsee zur Folge haben. In der Branche kursieren bereits Gerüchte über mögliche Pajovic-Nachfolger.

Genannt werden Dagur Sigurdsson (53), der aktuell Nationaltrainer in Kroatien ist. Misha Kaufmann (42), der seit vergangenem Sommer den TVB Stuttgart coacht. Und auch der Karussell-Auslöser Talant Dujshebaev wird gehandelt





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