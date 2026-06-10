Trainer Christian Ilzer: "Adi Hütter ist mein persönlicher Fußball-Gott"

Trainer Christian Ilzer hat offen zuggeben, dass er ohne Adi Hütter nicht in seiner aktuellen Position wäre. Hütter hat Ilzer extrem wertvolle Tipps aus seinem Weg gegeben und ist für ihn ein Mentor. Hütter hat auch einen Einfluss auf die aktuelle Bundesliga-Furore, die er mit seiner TSG-Bank verursacht.

Trainer Christian Ilzer (48) sorgt mit einem emotionalen Geständnis für Aufsehen. Während andere Trainer krampfhaft versuchen, als alleinige Genies zu gelten, macht Ilzer klar: Ohne einen ganz bestimmten Ex-Bundesliga-Star wäre er heute nicht da, wo er ist.

Die Rede ist von Adi Hütter (54). Beim Podcast "Leadership" lässt Ilzer die Bombe platzen und adelt den Ex-Frankfurt-Trainer zu seinem persönlichen Fußball-Gott: "Adi Hütter ist nach wie vor ein Mentor für mich. Wir haben einen Weg zueinander gefunden. Er hat sich immer die Zeit genommen, mir extrem wertvolle Tipps aus seinem Weg weiterzugeben.

"Es ist eine Art "Fern-Coaching" der besonderen Art. Ilzer gibt zu, dass Hütter ihm auf seinem Karriereweg immer "ein Stück voraus" war. Und genau diese Tipps setzt der Österreicher jetzt im Kraichgau eins zu eins um. Das Ergebnis: Die zweitbeste Spielzeit der Vereinsgeschichte





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