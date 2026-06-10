Trainer-Erfolgsgeschichte auf Schalke: Miron Muslic vor ungewisser Zukunft

Schalke 04 hat mit Miron Muslic einen Trainer gefunden, der den Verein wiederbelebt hat. Doch eine Ausstiegsklausel könnte ihn im nächsten Sommer wegziehen. Ein Blick auf die Hintergründe und die finanziellen und sportlichen Perspektiven.

Seit Jahren durchlebt der FC Schalke 04 eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Abstieg, Wiederaufstieg, erneuter Abstieg, finanzieller Kollaps und anschließende Genesung - die Königsblauen haben in der Vergangenheit mehr Krisen bewältigt als die meisten anderen Traditionsvereine.

Doch in dieser Saison scheint sich das Blatt zu wenden. Mit Miron Muslic, einem zuvor weitgehend unbekannten österreichischen Trainer, hat der Verein einen Volltreffer gelandet. Der 43-Jährige übernahm im Sommer 2024 und führte die Mannschaft mit einem klaren System, harter Arbeit und einer unerschütterlichen Mentalität zurück in die Erfolgsspur. Schalke spielt nicht nur attraktiven Fußball, sondern auch effektiv.

Die Fans sind begeistert, die Medien überschlagen sich mit Lob, und selbst die sportlichen Experten fragen sich, wie dieser Coup gelungen ist. Muslic hat aus einem verunsicherten Haufen ein Team geformt, das um den Aufstieg oder zumindest um die Spitzenplätze in der 2. Bundesliga kämpft. Die Erfolgsgeschichte schreibt sich von Woche zu Woche fort.

Doch wie so oft im Profifußball gibt es einen Haken. Der Vertrag des Trainers, der bis 2028 datiert ist, enthält eine Ausstiegsklausel. Diese Klausel war ursprünglich so gestaltet, dass Muslic im ersten Jahr der Zusammenarbeit ohne Zustimmung des Vereins wechseln konnte.

Allerdings ist diese Option bereits im vergangenen Sommer verfallen. Das bedeutet, dass der Coach aktuell nicht einfach gehen kann - Schalke müsste zustimmen.

Allerdings gibt es eine vertragliche Regelung für den nächsten Sommer: Sollte ein Interessent eine Ablösesumme zwischen fünf und acht Millionen Euro zahlen, könnte Muslic den Verein verlassen. Diese Summe ist für einen Trainer, insbesondere in der zweiten Liga, beachtlich. Sie zeigt, dass Schalke sich der Bedeutung des Trainers bewusst ist und sich finanziell absichern will. Gleichzeitig setzt die Klausel ein klares Zeitfenster: Sie ist nur bis Mitte Mai des jeweiligen Jahres gültig.

Somit hätte der Verein genügend Vorlauf, um einen Nachfolger zu suchen oder den Trainer zu halten. Die Gemengelage ist komplex. Einerseits ist Schalke natürlich bestrebt, seinen Erfolgstrainer langfristig zu binden.

Andererseits winkt bei einem Verkauf eine ordentliche Ablöse, die in die klammen Kassen des Vereins fließen könnte. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt: Ein möglicher Abgang würde bedeuten, dass Schalke zuvor eine weitere gute Saison gespielt hat. Denn nur dann entsteht überhaupt das Interesse anderer Vereine. Eine Trennung im Guten, wie sie in Gelsenkirchen lange nicht mehr vorgekommen ist - Stichwort Trainer-Schleudersitz.

Die Verantwortlichen hätten Zeit, einen Nachfolger aufzubauen, und die Fanbasis würde den Abgang vielleicht nicht als Katastrophe, sondern als verdienten nächsten Schritt für den Trainer betrachten. Allerdings schwelt die Sorge, dass vorzeitige Wechselgerüchte den Fokus stören könnten. Kritiker könnten Muslic vorwerfen, er sei nur auf den nächsten Karriereschritt bedacht und nicht voll bei der Sache. Bislang hat der Trainer jedoch keine Anzeichen dafür gegeben.

Er wirkt fokussiert, bescheiden und voller Energie. Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich die Situation entwickelt. Fakt ist: Schalke hat mit Muslic eine Trainer-Erfolgsgeschichte geschrieben, die sowohl glücklich enden als auch den Beginn einer neuen Ära markieren könnte. Die Wahrheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters - und vielleicht auch im nächsten Sommer





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Schalke 04 Miron Muslic Trainer Ausstiegsklausel 2. Bundesliga

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