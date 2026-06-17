Trainer Eric Roy verstorben

Der ehemalige Trainer des französischen Erstligisten Stade Brest, Eric Roy, ist am Mittwoch im Alter von 58 Jahren nach einem mehrjährigen Kampf an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.

Der ehemalige Trainer des französischen Erstligisten Stade Brest , Eric Roy , ist am Mittwoch im Alter von 58 Jahren nach einem mehrjährigen Kampf an den Folgen einer Krebs erkrankung verstorben.

Seine Familie beschrieb ihn als überaus beschützend, zart, aufrichtig und ehrlich. Roy hatte sich bis zuletzt gegen die Krankheit gestemmt und mit Brest die zurückliegende Saison auf Rang zwölf abgeschlossen. Der Ex-Profi hatte den Klub 2023/24 sensationell auf Rang drei der französischen Ligue 1 geführt, wodurch die Teilnahme an der UEFA Champions League möglich geworden wäre.

In seiner Trainerlaufbahn machte Roy auch in seiner Heimat beim OGC Nizza Station - zunächst ab 2009 als Sportdirektor und anschließend bis 2011 als Cheftrainer. Nachdem er von 2011 bis 2014 in der Schweiz gearbeitet hatte, kehrte er 2014 nach Frankreich zurück und übernahm das Traineramt bei Stade Brest. Unter seiner Leitung erreichte der Verein in der Saison 2022/23 Platz vier in der Ligue 1, was den besten Abschluss in der Vereinsgeschichte darstellte.

Der Erfolg war jedoch nicht nur auf die sportliche Leistung zurückzuführen, sondern auch auf die engagierte Arbeit von Roy, der sich auch um die soziale Verantwortung des Vereins kümmerte





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