Der Trainer der Roten Wolves Erfurt absolviert den Fußball-Lehrerlehrgang in Vilnius. Fabian Gerber berichtete von seiner extrem langen Anreise und dem intensiven Studienalltag.

Der Cheftrainer der Roten Wolves Erfurt, Fabian Gerber, hat eine der längsten und anstrengendsten Reisen seiner gesamten Trainerlaufbahn hinter sich gebracht. Der 46-jährige Pädagoge und Sportfunktionär stand am vergangenen Freitag bereits kurz nach 3 Uhr morgens auf, als sein Wecker klingelte. Diese frühe Aufstehzeit war notwendig, um den Flughafen für die Abreise nach Vilnius in Litauen zu erreichen, wo er den anspruchsvollen Kurs zum Fußball-Lehrer absolviert.

Extrem lange Anreise nach Vilnius

Die logistische Herausforderung für den RWE-Chef war immens. Die Route führte vom litauischen Vilnius zunächst nach München und von dort weiter nach Erfurt, wo am selben Abend das Punktspiel gegen Altglienicke auf dem Programm stand. Diese komplexe Reiseroute musste Gerber bewältigen, um einerseits seine sportliche Pflicht in der Liga wahrzunehmen und andererseits seine berufliche Weiterbildung in Osteuropa fortzusetzen. Die Entfernung und die Zeitverschiebung stellten hohe Anforderungen an die physische und mentale Fitness des Verantwortlichen.

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Intensiver Studientag mit DFB-Lehrgang

Der Kern der Reise bestand in der Teilnahme am offiziellen Lehrgang zum Fußball-Lehrer, der in Litauen stattfindet. In Begleitung namhafter Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschen Fußball wie Ex-HSV-Star Collin Benjamin, des ehemaligen Auer Daniel Jungwirth sowie des Ex-Jena-Trainers Munier Raychouni absolviert er diesen prestigeträchtigen Bildungsstandard. Gerber beschreibt die Intensität der Theorieeinheiten als beinahe überwältigend, da täglich acht Stunden reines Lernen auf dem Lehrplan stehen. Er gibt zu, dass einem der Kopf rauche, wenn man an ein solches akademisches Pensum nicht mehr gewohnt sei, betont aber gleichzeitig, dass man sehr viel mitnehme.

Kombination aus Theorie und Trainingsvorbereitung

Die Arbeit endet für den 46-Jährigen jedoch nicht mit dem Verlassen der Schulbank. Nach den theoretischen Einheiten bleibt kaum Zeit zur Erholung. Gerber verrät, dass er sich anschließend direkt vor seinen Laptop setzt, um mit seinem Trainerstab in Erfurt zu sprechen. In dieser Nachtarbeit werden die Einheiten des vergangenen Tages sorgfältig ausgewertet und die Übungen für den folgenden Tag präzise vorbereitet. Dabei werden nicht nur taktische Aspekte besprochen, sondern auch die individuellen Entwicklungen der Spieler analysiert, um gegebenenfalls gegensteuernd einzugreifen, sowie die Belastungssteuerung der Athleten im Blick zu behalten.

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Vertrauen in das Trainerteam während der Abwesenheit

Dass die Mannschaft in einer wichtigen Phase des Aufstiegskampfs zeitweise ohne ihren Boss auf dem Platz steht, macht dem Coach keine großen Sorgen. Fabian Gerber setzt voll und ganz auf sein Trainerteam, das vor Ort die Geschicke des Vereins steuert. Er argumentiert, dass der Fußball während seiner Abwesenheit nicht neu erfunden werde und die etablierten Strukturen auch ohne seine direkte Anwesensheit funktionieren würden. Diese Zuversicht ist essenziell, um die Balance zwischen persönlicher Weiterbildung und den Verpflichtungen gegenüber dem Verein aufrechtzuerhalten.

Weitere Termine in Litauen im Kalender

Die Reise nach Vilnius war keineswegs die letzte ihrer Art in diesem Jahr. Der Trainer muss sowohl im Januar als auch im März erneut für eine Woche nach Litauen reisen, um den Lehrgang fortzusetzen. Gerber äußert dabei leise Sorgen, dass seine kommenden Einsätze nicht wieder mit einem Freitagabend-Spiel vor der Brust verbunden sein sollten. Seine Schlussfolgerung nach der aktuellen Erfahrung war klar: Er war nach der anstrengenden Anreise wirklich reif fürs Bett und hofft auf bessere Rahmenbedingungen für die kommenden Module.