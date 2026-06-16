Der Trainer-Knall in Portugals Fußball: Roberto Martinez muss gehen, Hervé Renard soll sein Nachfolger werden. Martinez hatte im Januar 2023 Portugal übernommen und sollte mit hohen Ambitionen ins Turnier in Nordamerika starten. Er soll mit Portugal nach dem ersten WM-Spiel gegen DR Kongo den ersten portugiesischen Weltmeistertitel gewinnen.

Der Trainer-Knall in Portugal s Fußball : Roberto Martinez muss gehen, Hervé Renard soll sein Nachfolger werden. Martinez hatte im Januar 2023 Portugal übernommen und sollte mit hohen Ambitionen ins Turnier in Nordamerika starten.

Er soll mit Portugal nach dem ersten WM-Spiel gegen DR Kongo den ersten portugiesischen Weltmeistertitel gewinnen. Nach dem Auftaktspiel gegen die Demokratische Republik Kongo warten noch die Vorrundenduelle mit Usbekistan und Kolumbien. Martinez hat eine starke Bilanz von 30 Siegen, vier Remis und sechs Niederlagen. Sein Nachfolger soll der Franzose Hervé Renard werden, der bereits Erfahrung als Coach bei Swansea City, Wigan Athletic und dem FC Everton hat.

Renard soll mit sofortiger Wirkung seine neue Aufgabe annehmen und Portugal in insgesamt 48 Spielen trainieren. Das erste Spiel gegen DR Kongo ist am 17. Juni, 19 Uhr, live im ZDF und auf MagentaTV zu sehen





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