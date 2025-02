Trainer Kniat: Arminia-Legende in Sicht?

Kann Arminia Bielefeld Trainer Mitch Kniat zum Aufstiegstrainer und damit zur DSC-Legende machen? Kniat hat bereits die Marke von 595 Tagen in Bielefeld erreicht und übertrifft damit viele seiner Vorgänger. Der 39-Jährige genießt hohe Wertschätzung bei seiner Mannschaft, doch die Fans sind teils kritisch gegenüber dem Coach.

Das Prädikat „Trainerlegende“ ist für jeden professionellen Übungsleiter der Ritterschlag. Bei Arminia Bielefeld hat sich im Laufe der knapp 120-jährigen Vereinsgeschichte schon so mancher Coach durch sein Wirken zur Ikone geadelt. Und die ein oder andere vermeintliche Lichtgestalt wurde beim DSC auch auf Normalmaß zurechtgestutzt. Mitch Kniat zählt noch nicht zum erlesenen Kreis der Kultfiguren an der Bielefelder Seitenlinie. Das ist überhaupt nicht negativ oder herabwürdigend gemeint.

Der 39-Jährige hatte schlicht noch nicht seine Zeit, um wirklich zu glänzen. Vielleicht hat er inzwischen ein Etappenziel erreicht, denn während der Medienrunde vor dem Spiel gegen Erzgebirge Aue am Samstag (14 Uhr, Schüco-Arena) rutschte ihm raus: „Ich bin hier in Bielefeld nach anderthalb Jahren immer noch Trainer. Das haben davor acht Leute nicht hinbekommen.“ Ginge es nach einigen Fans, die nach der vergangenen Heimniederlage gegen Rot-Weiss Essen lautstark „Kniat raus“ forderten, dann wird der Coach auf der Alm auch nicht mehr alt. Solche Sprechchöre hatte Kniat im Abstiegskampf der vergangenen Serie häufiger er- und überlebt. Darum ist angesichts der aktuell besseren sportlichen Situation davon auszugehen, dass er noch fest im Sattel sitzt. Und auch wenn das Team sich mit einem verpatzten Jahresstart gerade aus dem Spitzen-Rennen verabschiedet hat – theoretisch kann Kniat am Ende der Saison noch zum Aufstiegstrainer und damit auch zur DSC-Legende werden. Die ruhige Hand seit dem Neustart „Die neue Kontinuität“ nennen der Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und DSC-Präsident Rainer Schütte ihre Politik der ruhigen Hand seit dem Neustart nach dem Abstieg im Jahr 2023. Zumindest was die Dienst-Tage angeht, hat Kniat dadurch schon einmal einen Vorsprung auf etliche Kollegen, die in den 2000er Jahren am Teuto tätig waren, teilweise aber auch in ganz anderen Drucksituationen arbeiten mussten. Acht unmittelbare Vorgänger mit kürzerer Amtszeit, wie Kniat vorrechnet, waren es nicht – aber fast. Die längste Verweildauer seit der Jahrtausendwende hatte Benno Möhlmann, der vom 22. Oktober 2000 bis zum 17. Februar 2004 für 1.213 Tage im Amt war. Es folgten nach Tagen gerechnet Norbert Meier (857), Stefan Krämer (843), Uwe Neuhaus (812), Thomas von Heesen (640) und Jeff Saibene (630). Mitch Kniat kommt auf 595 Tage (Stand: Samstag, 15. Februar 2025). Der Letzte, der zuvor länger im Amt war, war Neuhaus. Nach ihm kamen (die Interimstrainer eingerechnet) Frank Kramer, Ilia Gruev (während der Kramer-Ära für ein Spiel), Marco Kostmann, Uli Forte, Daniel Scherning und Uwe Koschinat. Seit dem 2. März 2021, dem Amtsantritt von Frank Kramer, währte ein durchschnittliches Trainerleben auf der Alm 141 Tage. Daran gemessen ist Kniat jetzt schon ein überdurchschnittlicher Chefcoach. Und, glaubt man seinen Worten, ein enthusiastischer: „Ich weiß, wie ich einen Job mache. Ich mache ihn mit einhundert Prozent.“ Bei den Spielern genießt Kniats Arbeit hohes Ansehen Seine Spieler schätzen ihn, wie zuletzt Kapitän Mael Corboz unterstrich. Kniat sei öffentlich zu schlecht bewertet. Der Coach meint: „Ich glaube, dass ich meinen Job nicht bewerten muss. Das müssen andere machen. Wenn die Spieler es so sehen, dass ich in der Bewertung zu schlecht wegkomme, freut mich das. Wenn Fans oder Medienvertreter es anders sehen, muss ich das auch hinnehmen.“ Im Endeffekt werde ein Trainer immer daran gemessen, wie viele Punkte er holt, oder ob er verliert oder gewinnt: „Leute, die mich bewerten müssen, kennen meine Arbeit. Ich bin damit relativ zufrieden. Andererseits bin ich auch nicht zufrieden, denn ich weiß, es gibt in allen Bereichen noch Luft nach oben.“ In der Kategorie „durchschnittliche Punkteausbeute“ liegt Kniat unter sämtlichen statistisch erfassten Arminia-Trainern aller Zeiten (es sind Dutzende) mit 1,61 auf einem guten Platz 15. Drei Siege in Folge und er hat den punktgleichen Norbert Meier abgehängt und zu Erhard Ahmann (1974 bis 1976/ 1,66) aufgeschlossen. Gegen Frantisek Zoubek kann sogar Middendorp einpacken Mit 76 Spielen liegt er sogar auf Rang 12. Die überdimensionierte 3. Liga macht’s möglich, hier schnell zu klettern. Allerdings ist die Zahl der Spiele einer fast vergessenen „Legende“ gar nicht erfasst. Frantisek Zoubek war von 1926 bis 1933 für 2.737 Tage am Stück Trainer der Bielefelder. In seinen drei Amtszeiten kommt er insgesamt auf 3.193 Tage und einige Titel. Da kann selbst Ernst Middendorp mit seinen 1.454 (143 Spiele) am Stück einpacken. Insgesamt brachte es der Jahrhundert-Coach auf 2.620 Tage in schwarz-weiß-blau. Mitch Kniat hat also noch einen langen Weg zu gehen





