Trainer Krickau warnt vor Showdown und Emotionsniveau bei Füchse-Spielern

Trainer Nicolej Krickau warnt vor dem Showdown zwischen Füchse und Flensburg und erklärt, dass die Füchse-Spieler mit hohem Emotionsniveau rechnen müssen, nachdem sie die WM-Quali oder Testspiele verloren haben. Krickau betont, dass die Füchse alle Spiele gewinnen müssen, um in die Lage zu kommen, ein Endspiel um Platz zwei zu haben.

Der Spielplan sieht es so vor, dass es am letzten Spieltag zum Showdown kommt: Füchse gegen Flensburg . Beide Teams trennen zurzeit nur einen Punkt. Trainer Nicolej Krickau vor dem Spiel am Donnerstag gegen Hannover-Burgdorf: 'Wir schauen noch gar nicht auf dieses Spiel, denn wenn wir die nächsten drei Spiele nicht gewinnen, kommen wir gar nicht in die Lage, ein Endspiel um Platz zwei zu haben.

' Krickau schiebt nach: 'Wir müssen alle Spiele, die jetzt kommen, gewinnen, dann liegt Platz 2 weiter in unseren Händen. Wenn wir gegen Hannover nur 92 Prozent geben, wird das nicht funktionieren.

' Krickau fand die Länderspielpause gar nicht gut: 'Das war nicht gut für uns, denn in den Spielen von Lemgo bis Kiel hatten wir ein sehr gutes Niveau. Jetzt muss ich sehen, dass alle Spieler nach ihren Nationalteameinsätzen schnell in unsere Berliner Mentalität zurückfinden. Das wird eine große mentale Aufgabe.

' Und erklärt, was er damit meint: 'Wir müssen unser Emotionsniveau anpassen. Die Serben und unser Italiener haben die WM-Quali geschafft, die kommen mit einer wahnsinnigen Euphorie zurück, unser Österreicher Lukas Herburger dagegen mit einer großen Enttäuschung, die deutschen und dänischen Spieler mit Testspiel-Lockerheit – das ist jetzt die nächsten zwei Tage unsere Aufgabe, schnell in unsere Berlin-Spur zurückzukommen.

' Bei Dänen-Star Lasse Andersson fährt das Emotionsniveau gerade Achterbahn. Eigentlich wollte der Weltmeister zurück in seine Heimat. Doch sein neuer Klub HØJ Elite Håndbold stieg völlig überraschend aus der 1. Liga ab.

Da Andersson nicht in die zweite dänische Liga will, überlegen die Füchse, ihn irgendwie zu behalten (SPORT BILD berichtete). Krickau am Dienstag auf SPORT BILD-Nachfrage: 'Lasse ist da ganz cool, für Unruhe sorgt das nicht. Aber jeder hat gesehen, wie gut Lasse in den letzten Spielen gespielt hat. Und natürlich brauchen wir für die letzten Spiele jedes Prozent Fokus für unsere Leistung, und da wird er natürlich gestört.

Das ist keine Frage. Aber die Frage ist mehr: Wie behandeln wir das zusammen mit Lasse, damit er in der Spur bleiben kann? Natürlich ist das jetzt ein Faktor bei ihm, er muss überlegen, was er macht. Zu sagen, dass die ganze Sache für ihn nichts bedeutet, das wäre ein bisschen zu naiv.





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