Trainer Miroslav Klose besucht China mit Delegation

Trainer Miroslav Klose hat sich mit einer Delegation um Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König und weiteren Vertretern in China begeben. Sie besuchen Shenzhen und Chengdu, unternehmen Firmenbesuche und besuchen Einrichtungen zur Förderung des Jugendfußballs.

Trainer Miroslav Klose (47) hat sich mit einer Delegation um Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (45/CSU), dessen Fürther Kollegen Thomas Jung (65/SPD) und dem Rother Landrat Ben Schwarz (50/SPD) in der chinesischen Partnerstadt Shenzhen begeben.

Klose hat seit der WM 2002 in Japan und Südkorea viele Fans in Asien gewonnen. Auch Niels Rossow (49), Marketing-Vorstand beim 1. FC Nürnberg, ist mit in China und betont: "Wenn wir als Botschafter bei dieser Reise unterstützen können, machen wir das gerne. Wirtschaftliche Kontakte zu knüpfen, kann für den FCN nur von Vorteil sein.

Auch im Namen der DFL unterstützen wir, die Beziehungen zwischen dem deutschen und dem chinesischen Fußball durch die Reise weiter zu intensivieren.

". Der China-Trip steht unter anderem Treffen mit Vertretern der Städte Shenzhen und Chengdu sowie Firmenbesuchen (u. a. Huawei) auf dem Programm.

Zudem besuchen Klose und die Lokalpolitiker Einrichtungen zur Förderung des Jugendfußballs und das Shenzhen Bay Sports Center. Für Klose endet der China-Trip am Mittwoch, der Rest der Delegation bleibt bis 1. Juni





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