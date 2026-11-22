Marcel Rapp gewinnt mit überraschender defensiver Aufstellung und einer Fünferkette gegen VFL Bochum. Eric Smith glänzt offensiv, Niang erzielt den Siegtreffer in der 3.

Trainer Marcel Rapp hat bei der Partie gegen den VFL Bochum mit einer deutlich veränderten taktischen Ausrichtung auf sich aufmerksam gemacht. Anstatt auf die üblichen Formationen zu setzen, stellte er bereits in der Startelf mit Marcus Mathisen und Tomoya Ando zwei zusätzliche Innenverteidiger auf. Diese Entscheidung war der erste Schritt zu einer defensiv stabilen Leistung, die schließlich in einem 2:0-Erfolg mündete. Rapp nutzte diese Überraschungsmomente strategisch, um die offensive Stärke der Gäste zu neutralisieren und das Spiel kontrolliert zu gestalten.

Taktische Umsetzung der defensiven Linie

Die konkrete Umsetzung dieser Strategie sah eine Fünferkette vor, die sich aus zwei klaren Außenverteidigern und drei kompakten Innenverteidigern zusammensetzte. Trainer Marcel Rapp begründete diese Maßnahme mit der spezifischen Spielweise von Bochum, das mit zwei klaren Stürmern auflief. Die Idee war, hinten einen zusätzlichen Spieler zu haben, um Eins-gegen-Eins-Situationen besser abzudecken. Diese Struktur half dem Team, hinten alles aufzufangen, obwohl es in einigen Phasen des Spiels noch zu Schwächen kam. Rapp erklärte später, dass die Umsetzung seiner Idee bis auf wenige Ausnahmen sehr gut funktioniert habe und die Defensivstabilität sichergestellt wurde.

Also read St. Pauli startet Lichtermeer der Solidarität gegen Bochum

Eric Smith mit offensiver Freiheit glänzt

Ein entscheidender taktischer Kniff war die Positionierung von Eric Smith als Sechser, dem jedoch sehr viele offensive Freiheiten vor der Fünferkette eingeräumt wurden. Der schwedische Mittelfeldspieler nutzte diese Rolle perfekt aus und lieferte eine sehr starke Partie. Smith selbst gab an, dass er sich nicht erinnere, wann er das letzte Mal so offensiv auf dem Platz gestanden habe, vielleicht seit der U7. In der ersten Halbzeit ergaben sich aufgrund der freien Räume natürliche Möglichkeiten, nach vorne zu agieren. Seine Leistungen waren ein zentraler Baustein für den Sieg, obwohl eine Gelbe Karte seine Freude trübte.

Advertisement

Umstrittene Gelbe Karte und Siegtreffer

Eine einzige Gelbe Karte für Eric Smith ärgerte ihn, da er die Entscheidung nicht nachvollziehen konnte. Der Vorfall entstand durch eine angebliche Elfmeter-Schwalbe, wobei Smith betonte, dass er normalerweise nicht in diesen Räumen auf dem Feld sei. Er gab an, getroffen zu werden, zu fallen und daraufhin die Verwarnung zu erhalten, wofür er keine logische Erklärung fand. Ungeachtet dieser persönlichen Kontroverse war die taktische Disziplin des Teams der Schlüssel zum Erfolg. Youssoupha Niang erzielte in der dritten Minute durch eine Flanke von Smith das Blitz-Tor, das den Grundstein für den Sieg legte und die Überlegenheit der Taktik untermauerte.

Ausblick auf das nächste Spiel in Dresden

Die Frage, ob dieses Modell der Fünferkette als Standard für die Zukunft etabliert werden soll, bleibt vorerst offen. Trainer Marcel Rapp hielt sich mit eindeutigen Versprechen zurück und verwies auf die Vorbereitung gegen Dresden. Er erklärte, dass man erst analysieren müsse, wie Dresden Fußball spiele, bevor eine Entscheidung über die Aufstellung getroffen werde. Dies deutet darauf hin, dass Rapp flexibel bleibt und bereit ist, weitere taktische Variationen aus seiner Trickkiste zu ziehen. Die aktuelle Erfolgsserie zeigt jedoch, dass der defensive Ansatz unter seiner Führung sehr effektiv sein kann und die Mannschaft gut koordiniert auftritt.