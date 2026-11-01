Trainer Wollitz nach Bochum-Niederlage: Verantwortungsübernahme und Startelfwechsel in Aussicht

Torsten Wollitz kritisiert die defensive Leistung von Energie Cottbus nach der 1:2-Pleite gegen Bochum, nimmt eigene Fehler an und kündigt personelle Änderungen an.

Nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage von Energie Cottbus gegen den VfL Bochum hat der Trainer Torsten Wollitz in einer scharfen Presseerklärung die Verantwortung vollständig auf sich genommen.

Wollitz kritisiert Defensive und Teamgeist scharf

Er betonte eindringlich, dass in der aktuellen Situation das Handeln im Vordergrund stehen müsse. Die sportliche Leistung der Mannschaft, insbesondere im defensiven Bereich, wurde vom Coach als nicht zweitligatauglich bezeichnet. Wollitz kritisierte scharf das fehlende Zusammenspiel und die mangelnde Unterstützung unter den Spielern. Insbesondere die Verteidigungsreihe wurde als schwach angesehen, wobei die Spieler sich oft gegenseitig allein gelassen hätten.

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Der Trainer zeigte sich von der mangelnden Teamfähigkeit schockiert und verwies darauf, dass individuelle Leistungen im Kollektiv untergehen. Rechtsverteidiger Henry Rorig wurde von Wollitz ausdrücklich in Schutz genommen, da er der Meinung war, dass der Fehler nicht beim einzelnen Spieler, sondern bei der kollektiven Defensive lag. Dies sorgte für Aufsehen, da oft einzelne Akteure für Niederlagen verantwortlich gemacht werden. Wollitz räumte zudem eigene Fehler ein, indem er zugegeben habe, zu spät reagiert und die falschen Spieler ausgetauscht zu haben.

Das gesamte Spiel gehe laut Trainer komplett auf seine Kappe, was eine seltene und mutige Geste im modernen Fußball darstellt. Besonders brisant ist der Ausblick auf die kommende Partie. Wollitz stellte Veränderungen in der Startelf in Aussicht. Er erklärte, dass diejenigen Spieler auf das Spielfeld kommen müssen, die die geforderte Leistungsniveau besser bringen können.

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Trainer warnt etablierte Profis vor Auswechselungen

Dies könnte bedeuten, dass einige etablierte Profis auf der Bank sitzen müssen, wenn sie ihre aktuelle Form nicht beweisen können. Der Trainer äußerte den Vorwurf, dass sich einige Profis für stärker halten, als sie es tatsächlich sind. Er betonte, dass die Realität anders aussieht und die Spieler selbst die Schuld an ihrer aktuellen Situation tragen. Die Situation vor dem Spiel gegen Bochum begann vielversprechend für Energie Cottbus.

Tolcay Cigerci verwandelte einen Elfmeter zum 1:0 in der 21. Minute. Doch danach entwickelte sich ein verwirrendes Spielgeschehen. Innerhalb weniger Minuten wurden drei Treffer wegen Abseits aberkannt, darunter zwei für Bochum und einer für Cottbus.

VAR-Entscheidungen und Spätdreher bestimmen Spiel

Dieser VAR-Wahnsinn brachte das Spiel vollständig durcheinander. Am Ende drehten Philipp Hofmann in der 70. Minute und Christian Rasmussen in der 88. Minute die Partie für den VfL Bochum.

Die Konsequenzen für Cottbus bis zum Auswärtsspiel am Freitag in Braunschweig bleiben abzuwarten. Der Trainer steht unter Druck, seine Mannschaft neu zu justieren und die Moral wiederherzustellen.